‘Europese banken krijgen te maken met €400 miljard aan kredietverliezen’

De coronacrisis veroorzaakt een grote financiële klap bij Europese banken. De komende drie jaar krijgen de banken meer dan €400 miljard aan kredietverliezen te verduren, wat kan verdubbelen tot €800 miljard bij een tweede lockdown. Dat staat in een nieuw rapport van strategisch advieskantoor Oliver Wyman.

Hoewel deze kredietverliezen tweeënhalf keer zo groot zijn als de sector de afgelopen drie jaar heeft gezien, zijn ze 40% kleiner dan tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008-2010 en ongeveer gelijk aan de verliezen tijdens de Europese staatsschuldencrisis van 2012-2014. De inkomsten in de bankensector zullen naar verwachting tegen 2022 met €30 miljard dalen, aangezien de netto rentemarges en de fee-inkomsten tegelijkertijd achteruit gaan bij commerciële en particuliere activiteiten.

Kijkje in het toekomstige bankenlandschap

Het rapport geeft een kijkje in het toekomstige bankenlandschap in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Naar verwachting heeft 5% van de banken “ernstige problemen” in 2022 met kapitaal onder de minimumkapitaaleisen en een te lage winstgevendheid om het tij te keren. Meer dan de helft van het kapitaal in het systeem zal in banken zitten die zich “in onzekerheid” bevinden, met net genoeg kapitaal om aan de wettelijke vereisten te voldoen maar een zwak rendement genereren. Deze banken vermijden risico’s in kredietverlening en hebben moeite om transformaties te financieren.

Maatregelen om te overleven

Het rapport kijkt ook naar de maatregelen die banken moeten nemen om te overleven, waaronder aanzienlijke kostenbesparingen, balansverkortingen en het opschalen van teams die zich richten op klanten die in gebreke blijven met hun leningen. Als Europa een gemoderniseerd, veerkrachtig banksysteem wil dat de gemeenschappen kan ondersteunen die het hardst door COVID-19 zijn getroffen en dat de groene transitie kan versnellen, zal het een collectieve inspanning moeten leveren met de vereiste politieke steun van bovenaf.

Rapport Oliver Wyman (pdf)