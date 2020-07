Hof: woon-werkverkeer medewerkers accountantskantoor is privégebruik voor BTW

Een groot advies- en accountantskantoor heeft bakzeil gehaald bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een geschil met de fiscus over de voldoening van omzetbelasting over het privégebruik van de auto’s van de zaak waarin medewerkers rondrijden. De mogelijkheid om locatie-onafhankelijk te werken vermindert weliswaar het aantal woon-werkkilometers, maar wijzigt het karakter van het woon-werkverkeer niet.

Uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2020:5444

Leaseauto’s

In de periode 2011-2017 werden jaarlijks tussen de 300 en 350 auto’s geleased door het accountantskantoor, dat de auto’s aan medewerkers beschikbaar stelde. De omzetbelasting die aan haar in rekening is gebracht werd afgetrokken. De auto’s werden gebruikt voor zakelijke ritten, woon-werkverkeer en ten hoogste 15.000 kilometer per jaar aan privéritten. De werknemers zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst een bijdrage aan hun werkgever verschuldigd in verband met het privégebruik van de auto.

Woon-werkverkeer

Het accountantskantoor voldeed de omzetbelasting, maar spande een zaak aan over de kwestie. Het kantoor stelde zich namelijk op het standpunt dat het woon-werkverkeer in haar situatie niet als privégebruik kwalificeert omdat werknemers de keuze hebben om thuis te werken. De werknemers hoeven hun werk niet op kantoor te verrichten, met uitzondering van vergaderingen en overleggen en het aansturen van andere medewerkers. Daarom zou een uitzondering volgens het kantoor op z’n plaats zijn.

Karakter ritten niet gewijzigd

Het Hof verwerpt echter dat standpunt. De mogelijkheid voor de werknemers om thuis te werken kan weliswaar het aantal woon-werkkilometers verminderen, maar wijzigt het karakter van de ritten die tussen huis en kantoor worden afgelegd, niet. De woonplaats blijft een keuze van de werknemer en de plaats waar een groot deel van de werkzaamheden (het accountantskantoor noemt zelf het percentage 48) wordt verricht, is de kantoorruimte die het accountantskantoor ter beschikking stelt. Het blijft een privéaangelegenheid van de werknemers om deze afstand te overbruggen ingeval zij, vrijwillig of noodzakelijk, de rit naar en van kantoor maken.

Variabele uitgaven

Ook het standpunt van het accountantskantoor dat alleen de variabele uitgaven aan het privégebruik hoeven te worden toegerekend houdt geen stand. Het is namelijk zonder de auto’s te hebben geleaset en de hiermee samenhangende uitgaven (de leasetermijnen) te hebben gedaan, niet mogelijk de auto’s ter beschikking te stellen voor privégebruik.