Failliete Friese pizzeria: accountant sluisde geld weg

De bekende pizzeria Trattoria Italiana in Leeuwarden is op verzoek van de eigenaren failliet verklaard, meldt de Leeuwarder Courant. Behalve de coronacrisis wordt ook een conflict met de voormalige accountant als verklarende factor genoemd.

Het faillissement is uiteraard niet los te zien van de coronacrisis, zegt waarnemend curator Harry Poort tegen de regionale krant: “De omzet kelderde dramatisch en omdat de pizzeria niet over een terras beschikt kon dit verlies later amper gecompenseerd worden.”

Procedures tegen voormalige accountant

Ook voor de coronacrisis draaide de pizzeria echter niet optimaal vanwege een conflict met de voormalige accountant. Die zou volgens de eigenaren ruim 40.000 euro hebben weggesluisd. Daarover lopen nog een civiele en een tuchtrechtelijke procedure. Trattoria Italiana laat een schuld achter van ongeveer 200.000 euro.

