Reizen tussen camping en werkplek aan te merken als woon-werkkilometers?

Een werknemer verblijft tijdens de zomervakantie drie maanden op een camping buiten zijn woonplaats. Hij reist elke dag met de auto vanaf de camping naar zijn werkplek. Mag dit worden aangemerkt als woon-werkverkeer?

Woon-werkverkeer

Woon-werkverkeer is het reizen tussen de woning of verblijfplaats en de arbeidsplaats. De kilometers gemaakt voor woon-werkverkeer zijn ‘zakelijke’ kilometers. Dit is van belang voor de kilometervergoeding en voor de bijtelling privégebruik auto.

Duurzaamheid

Voor het bepalen van een verblijfplaats gelden dezelfde regels als voor een woonplaats. Dit betekent dat de Belastingdienst naar omstandigheden beoordeelt waar iemand zijn woon- of verblijfplaats heeft. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk aspect.

De woonplaats wordt vooral bepaald aan de hand van een duurzame band met een plaats. Denk bijvoorbeeld aan de plaats waar zijn sociale leven zich voornamelijk afspeelt, de duurzaamheid daarvan en waar hij volgens de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven.

Ook voor een verblijfplaats moet sprake zijn van enige duurzaamheid. De verblijfplaats bevindt zich in beginsel op de plaats waar de belastingplichtige de meeste dagen en nachten doorbrengt.

Weekenden = geen verblijfplaats

Of een camping fiscaal gezien als een verblijfplaats aangemerkt kan worden, is dus afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Voor de duurzaamheid is het van belang dat het verblijf op de camping anders dan voor zeer tijdelijk plaatsvindt. Als de werknemer alleen in de weekenden op de camping doorbrengt, is de camping fiscaal gezien geen verblijfplaats.

Drie maanden = verblijfplaats

Als de werknemer gedurende een periode van 3 maanden op een camping verblijft, is dat in die periode wel zijn verblijfplaats. De reizen tussen de camping en de arbeidsplaats zijn dan woon-werkverkeer.

Voor deze kilometers geldt dat u maximaal € 0,19 per kilometer onbelast mag vergoeden. Dit is een gerichte vrijstelling. Als sprake is van een ter beschikking gestelde auto worden deze kilometers gezien als zakelijk verkeer.

Reizen tussen woning en camping

Alle reizen tussen de woning en de arbeidsplaats en tussen de verblijfplaats en de arbeidsplaats kunnen aangemerkt worden als woon-werkverkeer.

De reizen tussen de woning en de verblijfplaats zijn privéreizen.

Als de werknemer naar of van zijn werk nog even zijn woning aandoet is voor het deel van de reis tussen de woning en de camping sprake van privé-omrijkilometers.

Vooroverleg

Voor de individuele behandeling van een specifieke casus kun je vooroverleg aanvragen bij het belastingkantoor van de werkgever.

Meer informatie over vervoer en reiskosten vind je in hoofdstuk 21 van het Handboek Loonheffingen.

De informatie in deze handreiking is mede gebaseerd op een antwoord dat de Belastingdienst gaf op Forum Fiscaal Dienstverleners.

Bron: Forum Salaris op LinkedIn