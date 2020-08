Kamervragen over vermogen Wit-Russisch regime bij Nederlandse brievenbusfirma’s

PvdA-Kamerleden Lilian Ploumen en Henk Nijboer maken zich zorgen over vermogen van het omstreden Wit-Russisch regime dat mogelijk bij Nederlandse brievenbusfirma’s is ondergebracht en hebben daarom vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris van Financiën.

Ploumen en Nijboer willen weten of het hen bekend is of het regime van de Wit-Russische president Loekasjenko vermogen heeft ‘in belastingparadijs Nederland’. De PvdA’ers vragen verder onder anderen aan de bewindslieden of ze de mening delen dat zo snel mogelijk onderzoek moet worden gedaan naar het vermogen van het Loekasjenko-regime bij Nederlandse brievenbusfirma’s en of ze vinden dat deze tegoeden bevroren moeten worden?

Vermogen andere dictatoriale regimes

Ook wordt aan minister Blok en staatssecretaris Vijlbrief gevraagd of het bekend is of andere dictatoriale regimes hun vermogen via Nederlandse brievenbusfirma’s hebben ‘weggezet’ en of ze bereid zijn om maatregelen te nemen om vermogens van dictatoriale regimes, zoals dat van Loekasjenko, te weren uit Nederland.

Wat precies de concrete aanleiding is voor de zorgen van de PvdA’ers over eventuele Nederlandse brievenbusconstructies – anders dan de onrust rond de verkiezingen in het Oost-Europese land – wordt uit de vragenserie (pdf) niet duidelijk.