Fiscus kondigt intensievere aanpak dividendstripping aan

De Belastingdienst intensiveert de aanpak van dividendstripping. De Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (CTC) heeft hiervoor een taakuitbreiding gekregen en gaat de uitvoering coördineren.

Taakuitbreiding

De taakuitbreiding houdt in dat medewerkers van de Belastingdienst gevallen waarin het gaat om (een vermoeden van) grondslaguitholling, ontgaan van dividendbelasting of bronbelasting, moeten melden bij de CTC. Bijvoorbeeld situaties waarin dividendbelasting wordt verminderd, verrekend of teruggevraagd. Of als twijfel bestaat over de opbrengstgerechtigdheid of uiteindelijke gerechtigdheid tot het dividend waarop die dividendbelasting betrekking heeft, waaronder dividendstripping.

Naast dividendstripping is de CTC actief op het gebied van concernfinanciering, innovatiebox en aanverwante problematiek. In het geactualiseerde Instelbesluit CTC 2024 staat de instelling en de taakomschrijving van de CTC. De actualisatie bestaat onder andere uit het opnemen van de uitvoeringscoördinatie van de aanpak van dividendstripping in de taakomschrijving van de CTC.

De CTC is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor de kantoren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën over bovengenoemde onderwerpen.

Bron: Belastingdienst