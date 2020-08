Kamer boos over uitblijven hulp aan toeslagenslachtoffers

Gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire moeten nog zeker maanden wachten op compensatie. De Belastingdienst weet dat honderden mensen in ernstige financiële problemen komen, maar helpt hen niet. SP-Kamerlid Renske Leijten vindt dit niet kunnen, zei ze donderdagmiddag in de Tweede Kamer.

Schrijnende gevallen

De Belastingdienst heeft een groep van 400 tot 500 ouders intern bestempeld tot ‘schrijnende gevallen’, omdat zij in grote financiële problemen zitten. Toch kunnen deze gedupeerden in de toeslagenaffaire de komende tijd nog niet rekenen op compensatie of een tegemoetkoming. Dit blijkt uit interne stukken waar ‘RTL Nieuws’ en Trouw inzage in hadden.

Precedentwerking

Dat komt omdat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), die is opgericht om gedupeerde ouders te compenseren, een tekort aan personeel heeft. Tegelijkertijd heeft de ambtelijke en politieke top nog altijd geen knopen doorgehakt over de kaders waarbinnen mensen ruimhartig gecompenseerd moeten worden. Ambtenaren die ouders moeten begeleiden zeggen dat er geen besluiten worden genomen, uit vrees voor ‘precedentwerking’, zo bevestigen meerdere bronnen. Onder medewerkers van de dienst groeit de onrust en frustratie over het uitblijven van een oplossing.

Pas op de plaats

Staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) zei dinsdag in een brief aan de Kamer dat mogelijk pas vanaf november ouders op ‘grotere schaal’ geholpen kunnen worden. In vertrouwelijke vergaderstukken wordt gesproken van ‘een pas op de plaats maken’. Van Huffelen spreekt naar buiten toe over ‘een ander tempo volgen’. Ze schrijft de Tweede Kamer dat ‘met hoge prioriteit wordt doorgegaan met de behandeling van een aantal ouders in zeer complexe en schrijnende situaties’. In de praktijk blijken dat er slechts 40 te zijn de komende maanden, stelt de hoogste ambtenaar van Toeslagen. In het topoverleg adviseert het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid voor de Kamer te verzwijgen dat de groep die wel geholpen wordt zo klein is: ‘Geadviseerd wordt het getal 40 niet te noemen.’

Kamer boos

De Kamer is van reces teruggekomen om de kwestie te bespreken. Kamerleden reageerden donderdag geïrriteerd. Pieter Omtzigt (CDA), Renske Leijten (SP) en Henk Nijboer (PvdA) maakten een vergelijking met de aardbevingsproblematiek in Groningen, waar het compenseren van gedupeerden ook jarenlang vertraging opliep. Diverse partijen willen van de staatssecretaris weten of, gezien de vertraging, mensen niet al geld kunnen krijgen voor hun dossier is afgehandeld. D66’er Steven van Weyenberg wil nog niet zover gaan. Hij waarschuwde dat zoiets geen ‘voorschot’ moet zijn, want op terugbetalingen zit niemand te wachten.