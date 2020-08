Bedrijven moeten mogelijk veel NOW-steun terugbetalen

Accountants van PwC en Grant Thornton verwachten dat bedrijven veel noodsteun moeten terugbetalen. Vooral de regels ten aanzien van dochterondernemingen zijn onbewust vaak overtreden. Daarover schrijft het Financieele Dagblad.

Werkmaatschappijen

Onder de NOW1-regeling, die liep tot en met juni, konden bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% drie maanden lang tot 90% van hun loonkosten vergoed krijgen. Om geschuif met omzetten en personeel binnen een concern te voorkomen, konden werkmaatschappijen aanvankelijk niet afzonderlijk subsidie krijgen. Onder druk van werkgevers en vakbonden maakte minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken dat na een paar weken alsnog mogelijk, zij het onder een reeks strenge voorwaarden, zoals instemming van het personeel en een concernbreed verbod op bonussen, winstuitkeringen en inkoop van eigen aandelen.

Voldoet niet aan de eisen

Dit onderscheid tussen zelfstandige bedrijven en dochterbedrijven heeft echter voor veel onduidelijkheid gezorgd, waardoor bedrijven onjuiste aanvragen voor noodsteun hebben ingediend. ‘Bedrijven die dachten dat ze het goed gedaan hadden, maar het voorschot formeel onder een ander artikel hadden moeten aanvragen, lopen het risico dat het UWV straks bij de vaststelling van de subsidie zegt dat ze niet voldoen aan de eisen. Dat is een wrange situatie,’ zegt Arjan Brouwer, partner en hoofd vaktechniek bij PwC, in het Financieele Dagblad. Brouwer gebruikt het woord wrang omdat deze bedrijven vaak wel recht hebben op noodsteun, maar deze door een foute aanvraag wellicht toch moeten gaan terugbetalen. Ook Christiaan Buizer, partner en belastingadviseur bij Grant Thornton, onderschrijft dit risico. ‘Wij zien ondernemers die de regeling verkeerd begrepen hebben en ingevuld hebben en daardoor moeten terugbetalen, terwijl zij er wel recht op zouden hebben gehad als zij op de juiste manier hadden aangevraagd.’ Het gaat om tienduizenden tot honderdduizenden euro’s.

UWV onderkent probleem

UWV en Sociale Zaken onderkennen het probleem. ‘We zien dat de huidige lijn van de regelgeving consequenties kan hebben voor werkmaatschappijen en zijn daarover in gesprek’, zegt een woordvoerder in een reactie. De definitieve vaststelling van de subsidie door het UWV begint in oktober, maar zal naar verwachting pas volgend jaar worden afgerond. De vraag is of het UWV bedrijven in dat stadium alsnog de kans zal geven om hun fouten via nadere uitleg te herstellen, aldus het FD. Volgens de NOW-regeling zelf hadden werkgevers het ‘onverwijld’ moeten melden als zich ‘andere omstandigheden’ voordoen die van belang kunnen zijn voor toekenning van de subsidie. Het UWV zegt tot dusver slechts één keer een dergelijke melding te hebben gehad, maar die ging over wijziging van de rechtsvorm van de onderneming.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Interessant! Online PE-sessie tijdens de AV-week over:

Arbeidsrecht na corona (groei, nieuwe mensen, welke afspraken) | 25 september van 09.00 – 10.00 uur | Kirsten Roskam | 1 PE

Arbeidsrecht na corona (afscheid nemen, krimp en ontslag) | 21 september van 11.00 – 12.00 uur | Kirsten Roskam | 1 PE

Corona update (belangrijkste maatregelen en valkuilen) | 23 september van 11.00 – 12.00 uur | Robin Schilder | 1 PE

Corona update: doorstart en financiering | 21 september van 13.30 – 14.30 uur | Jan Wietsma | 1 PE

Liquiditeit | 22 september van 16.00 – 17.00 uur | Jan Wietsma | 1 PE

Meer info op www.avweek.nl