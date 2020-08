Auto van de zaak én fiets van de zaak: hoe zit het?

Kan de werknemer een leaseauto hebben én een leasefiets? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen een auto en een fiets van de zaak?

Stel de werknemer heeft een auto van de zaak. Hiermee rijdt hij naar kantoor én rijdt hij de zakelijke afspraken. Voor de dagen dat de werknemer alleen maar naar kantoor en terug rijdt, zou hij misschien niet de leaseauto hoeven pakken.

Als deze woon-werkafstand ook af te leggen is per fiets, zou dan een leasefiets naast de leaseauto niet een goede oplossing zijn? Maar mag dat wel, over twee ‘lease-vervoersmiddelen’ tegelijkertijd beschikken?

Bijtelling fiets

Sinds januari 2020 is het veel eenvoudiger geworden om de privékosten van een fiets van de zaak te berekenen. Waar dat vroeger een kostenberekening was waarbij de privé en zakelijke kilometers gescheiden moesten worden, heeft een fiets van de zaak tegenwoordig 7 procent bijtelling over de consumentenadviesprijs. Mede hierdoor is de interesse voor een leasefiets vanaf begin dit jaar flink toegenomen.

Naast elkaar mag

Voor de heffing van de bijtelling voor een auto van de zaak is het van belang hoe je de auto gebruikt. Als de werknemer er minder dan 500 km per jaar privé mee rijdt, dan betaalt hij geen bijtelling. Deze 500 km-grens kent de leasefiets niet.

Bijtelling fiets

De 7 procent bijtelling wordt in principe altijd belast als de leasefiets gebruikt wordt voor woon-werk verkeer. Geen bijtelling betalen voor de leasefiets kan eigenlijk niet. De Belastingdienst gaat er namelijk in basis al vanuit dat de leasefiets ter beschikking gesteld wordt en gebruikt mag worden voor woon-werk verkeer.

De bijtelling is 7 procent over de consumentenadviesprijs. Of de werknemer veel of weinig privékilometers met de leasefiets rijdt, maakt niet uit. Ook niet of hij naast de leasefiets nog een leaseauto heeft. Dus ook niet of de werknemer de leaseauto wel of niet bijtelt.

Terbeschikkingstelling

Er is een verschil in de ‘terbeschikkingstelling’ bij een auto van de zaak en een fiets van de zaak vanuit de werkgever naar de werknemer.

De Belastingdienst moet bij een leaseauto eerst aannemelijk maken dat deze ter beschikking gesteld is. Dus afgegeven ter gebruik aan de werknemer.

Bij een leasefiets is door middel van wetgeving vastgelegd dat deze terbeschikkingstelling al vaststaat wanneer de leasefiets gebruikt wordt voor woon-werkverkeer. Dat verklaart ook waarom een leasefiets in basis altijd belast is met bijtelling, ongeacht of de werknemer de fiets wel of niet privé gebruikt.

Bron: Vereniging Zakelijke Rijders (VZR)

_________________________________________________________________________________________________________________

Interessante cursussen:

*Cursus Autobelastingen, de valkuilen en kansen | 15 september | 4 PE | Bunnik

*Online PE-sessie Auto en fiscus | 23 september | 16.00 – 17.00 uur | 1 PE