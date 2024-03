Zakelijke rijder kiest weer meer voor benzine

Leasemaatschappijen zien dat zakelijke rijders de elektrische auto vanwege de kosten steeds vaker de rug toekeren. Die beweging geldt voor de hele automarkt, want inmiddels is nog minder dan een kwart van de nieuwe auto’s elektrisch.

De zakelijke leaserijder stapt steeds vaker over van een volledige elektrische auto naar een hybride of benzineauto. ‘Een terugslag dreigt nu het financiële plaatje minder aantrekkelijk wordt’, stelt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Ook particulieren zijn minder te porren voor een stekkerauto, mede omdat die in 2026 niet meer is vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Volgens VNA was in de eerste helft van vorig jaar bijna een derde (32 procent) van de nieuwe private leaseauto’s nog volledig elektrisch. In de tweede helft van het jaar zakte dat naar 24 procent. ‘De onzekerheid rond private lease van nieuwe en gebruikte elektrische auto’s neemt toe. Mensen weten niet waar ze qua kosten aan toe zijn. Komt er nog compensatie op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s of niet?’

Minder dan een op de drie leaserijders denkt bij een volgende auto voor een elektrisch exemplaar te kiezen. Ruim twee derde van de fossiele leaserijders is niet van plan te switchen naar een elektrische auto. Voor mensen met een auto van de zaak is de korting op de bijtelling de afgelopen jaren teruggeschroefd en die gaat vanaf 2026 naar nul.

Meer benzine getankt dan voor corona

Een onderzoek van RTL Z bevestigt de toegenomen benzinedrift bij de automobilist: Nederlanders tanken steeds meer benzine, blijkt uit gegevens van het ministerie van Financiën over de accijnsinkomsten. In totaal is er vorig jaar bijna 6 miljard liter benzine getankt: ruim 180 miljoen liter meer dan voor de coronacrisis. Het dieselverbruik is wel gedaald: met 13 procent.

Van alle nieuwe personenwagens die vorig jaar op kenteken werden gezet, was 1,1 procent een diesel. Benzinewagens waren volgens de autobranche goed voor dik 30 procent van de markt, ruim 37 procent betrof een hybride voertuig en bijna 31 procent was elektrisch.

Bron: ANP