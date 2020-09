Verouderde accountantsverklaringen zitten familie Berlusconi in de weg

Het gerechtshof Amsterdam heeft dinsdag in kort geding een herstructurering van de Mediasetgroep, het door de familie Berlusconi gecontroleerde mediaconcern, verboden. De Mediasetgroep wilde haar Italiaanse en haar Spaanse tak – beide beursgenoteerd – via een zogenoemde grensoverschrijdende juridische fusie laten opgaan in een Nederlandse NV. Dat kan nu voorlopig niet doorgaan. De rechtbank oordeelde eerder dat er geen aanleiding was voor een verbod.

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2020:2379

Oude accountantsverklaringen

Het kort geding was aangespannen door Vivendi, dat net als de Mediasetgroep actief is in de televisie-industrie. Vivendi heeft eind 2016 door aankopen op de beurs een aandelenbelang van ongeveer 29% in Mediaset Italië verkregen. Als gevolg van de fusie zou Vivendi haar aandelen in Mediaset Italië verliezen en in ruil daarvoor aandelen in de Nederlandse NV verkrijgen. Op grond van de Nederlandse wet moet het fusievoorstel de ruilverhouding uiteenzetten tussen de aandelen die de aandeelhouders in Mediaset Italië en Mediaset Spanje verliezen en de aandelen in de Nederlandse NV die zij daarvoor verkrijgen. Een accountant moet een verklaring afgeven over de redelijkheid van die ruilverhouding. Deze accountantsverklaring, die wordt gevoegd bij het fusievoorstel, moet zijn gebaseerd op recente cijfers. Een van de bezwaren van Vivendi tegen de juridische fusie is dat de accountsverklaringen te oud zijn. Dit bezwaar is volgens het hof gegrond. De Mediasetgroep dient nieuwe, actuele accountantsverklaringen bij het fusievoorstel te voegen.

Loyaliteitsaandelen

Ook een tweede bezwaar van Vivendi tegen het fusieplan van de Mediasetgroep is gegrond bevonden. Voor de nieuwe Nederlandse topvennootschap van de groep zou een regeling voor loyaliteitsstemrecht gaan gelden. Loyaliteitsstemrecht wordt wel gezien als een middel om aandeelhouders voor de lange termijn aan een (beursgenoteerde) vennootschap te binden en daarmee de vennootschap meer stabiliteit en ruimte voor een langetermijnvisie te geven. Het hof bevestigt dat dit op zichzelf een legitiem doel is van een regeling voor loyaliteitsstemrecht. Wel geldt de voorwaarde dat het gelijkheidsbeginsel in acht wordt genomen: aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden moeten gelijk behandeld worden. Het hof oordeelt dat aan die voorwaarde in dit geval niet is voldaan. Het is de eerste procedure waarin een Nederlandse rechter zich uitspreekt over de toelaatbaarheid van een regeling voor loyaliteitsstemrecht bij een Nederlandse vennootschap.

Voorlopig verbod tot fusie

Het hof had eerder, aan het eind van de zitting middels een mondelinge uitspraak, al een voorlopig verbod tot het uitvoeren van de fusie gegeven, dat zou gelden tot de einduitspraak. De aanleiding daartoe was dat de Mediasetgroep op de zitting niet wilde toezeggen dat zij niet tot uitvoering van de fusie zou overgaan totdat het hof einduitspraak zou doen.

Bron: rechtspraak.nl