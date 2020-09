Al 2000 bedrijven stortten NOW-steun terug, voldoen niet aan voorwaarden

Bijna 2000 werkgevers hebben hun de ontvangen coronasteun teruggestort omdat ze die bij nader inzien niet nodig hebben.

1,4 procent

Dit meldt het UWV desgevraagd aan de Leeuwarder Courant. Voor NOW1 waren 140.000 voorschotten uitgekeerd. Hiervan blijkt circa 1,4 procent teruggestort. Het gaat om bedrijven wiens omzetverlies bij nader inzien kleiner was dan de vereiste 20 procent. In Friesland meldden onder meer bouwbedrijf Van Wijnen (Gorredijk) en De Vries (Leeuwarden) dat ze het geld zouden terugstorten. Het UWV kan niet aangeven in welke regio’s en in welke branches het vaakst bedragen worden teruggestort. Kort na het bekendwording van de steunpakketten hebben banken indringend geadviseerd om vooral steun aan te vragen, ook als werkgevers dachten dat ze die niet nodig hadden. Intrekken is makkelijker dan later alsnog moeten aanvragen, redeneerden de banken.

Snel terugstorten

Het is voor bedrijven handiger om de aanvraag zo vroeg mogelijk in te trekken; daarmee ontlopen ze een bureaucratisch traject met administratieve handelingen en mogelijk kosten voor een verklaring van een accountant.Werkgevers die hun aanvraag intrekken en het voorschot terugstorten, worden uit het NOW-register gehaald waarin bedrijfsnamen, voorschotten en uiteindelijke subsidiebedragen openbaar worden gemaakt, laat het UWV weten. De dienst streeft ernaar dat werkgevers vanaf 7 oktober een aanvraag kunnen indienen voor de definitieve vaststelling van NOW1. Op www.simulatienow.nl kunnen ondernemers alvast een inschatting maken van de definitieve tegemoetkoming, eventuele nabetaling of terugvordering.

