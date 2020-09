Wethouder Gouda door het stof na problemen jaarrekening

Wethouder Michiel Bunnik (financiën) had woensdagavond een zware avond in de gemeenteraad van Gouda. Hij moest bekennen dat de gang van zaken rond de jaarrekening 2019 geen schoonheidsprijs verdient.

Jaarrekening niet goedgekeurd

De gemeente Gouda had aanvankelijk 29 mei ingepland voor de presentatie van de jaarrekening. Op het laatste moment werd het persmoment hiervoor afgelast en werd de presentatie vier weken verplaatst. Uiteindelijk presenteerde wethouder Bunnik de jaarrekening op 25 juni, maar met de boodschap dat het document op kleine punten niet was goedgekeurd door de accountant.

Veel vragen

De controleverklaring van de accountant zou pas een maand later worden afgegeven, op 25 juli. De reden voor de vertraging weidde de accountant (BDO) aan een combinatie van omstandigheden. Enerzijds werd de informatie door de gemeente matig aangeleverd, waardoor er bij de accountant nog veel vragen leefden. Ook speelde de werksituatie in de coronacrisis een complicerende rol. Om de zaakjes op orde te krijgen is in de tussentijd een auditcommissie ingeroepen.

Evaluatie

De gemeenteraad was bij vlagen kritisch over de gang van zaken. De wethouder reageerde toegeeflijk op de vragen van de raad en zei dat hij zo’n situatie ‘nooit meer wil zien voorkomen’. VVD fractievoorzitter Paul Ruijgrok vroeg de wethouder hierop of deze een evaluatie kon beloven. Wethouder Bunnik bevestigde dit; de evaluatie moet zijn gedaan voor 1 december 2020.