Smallingerland voorziet goedkeurende accountantsverklaring… in 2025

Nadat Deloitte en Baker Tilly vanaf 2020 de jaarrekening van Smallingerland steeds hebben afgekeurd, gloort er hoop op een goedkeurende paraaf. Volgend jaar moet het lukken, zegt de wethouder. De jaarrekening over 2023 zal nog deels worden afgekeurd, denkt hij.

De Friese gemeente worstel al meer dan tien jaar met de financiën. In 2021 resulteerde dat in een deels afkeurende verklaring bij de jaarrekening (die toen al twee keer was uitgesteld). Smallingerland was dat jaar de enige Friese gemeente die een onvoldoende scoorde. Deloitte was niet mals in zijn kritiek. Er schortte van alles aan de ‘interne financiële beheersing’, aldus de accountant. Volgens een raadslid van de ChristenUnie zei Deloitte geen andere gemeente te kennen waar de beheersbaarheid op hetzelfde lage niveau lag. Een CDA-raadslid toonde zich ‘geschokt’ door die toelichting van Deloitte. Volgens weer een ander raadslid straalt het Deloitte-rapport uit ‘dat niet alle mensen op de goede plek zitten’.

Contracten

De nieuwe accountant Baker Tilly was over boekjaar 2022 niet vriendelijker voor de Friese gemeente. Er zat een onverklaarbaar gat van 19 miljoen euro in de cijfers. Net als eerder was het vooral misgegaan bij het naleven van de Europese aanbestedingsregels. Maar er is afgelopen jaar hard gewerkt aan verbetering en met resultaat, zo meldde wethouder Sipke Hoekstra dinsdag in de gemeenteraad. Op 15 juni zal Smallingerland een deels goedgekeurde jaarrekening inleveren bij de provincie. Deels goedgekeurd? Ja, want door langlopende contracten (die eerder als niet rechtmatig werden bestempeld) zal Baker Tilly de jaarrekening op dat punt wederom afkeuren. Hoekstra verwacht dat de jaarrekening 2023 eindelijk helemaal groen licht zal krijgen van de accountant.