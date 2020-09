KvK: stop met onderneming voor schulden te groot worden

De Kamer van Koophandel (KvK) waarschuwt bedrijven dat het beter is om te stoppen met de onderneming dan hoge schulden aan te gaan en dan alsnog de stekker uit het bedrijf te moeten trekken.

De KvK vreest dat een groeiende groep bedrijven zich diep in de schulden werkt. Het is beter om eerst kritisch naar het voortbestaan van de onderneming te kijken, is het advies. Volgens hoofd KvK-adviseurs Marije Hovestad rust er een taboe op stoppen met een bedrijf. ‘Het is heel moeilijk om je droom los te laten, maar deze ingewikkelde situatie vraagt om een kritische blik op je bedrijf.’

1,5 miljoen kwetsbare ondernemers

Hoewel het aantal faillissementen op een laag niveau ligt, zullen meer bedrijven gaan omvallen wanneer de overheid de steun gaat afbouwen, voorziet de KvK. Die schat dat er zo’n 1,5 miljoen kwetsbare ondernemers zijn in Nederland. Dat zijn vooral ZZP’ers en ondernemers met een VOF, CV of maatschap. “Wij zien mensen die juist nu gaan ondernemen, bedrijven die aan het herstellen zijn van de afgelopen maanden en bedrijven die het niet gaan redden.” De KvK wil vooral de laatste groep aanspreken. ‘We krijgen partners van ondernemers aan de lijn die zich grote zorgen maken. Wij willen ondernemers dan ook meegeven dat stoppen ook een optie is.’

Stoppen, doorgaan of inkrimpen

Dat geldt niet voor eigenaar Martijn Satter van licht- en geluidverhuurbedrijf Relight Group, die twee mensen ontsloeg en de pool van 30 freelancers heeft opgeheven. ‘Elke beslissing die ik neem, gaat niet alleen mijn gezin aan, maar ook die van mijn werknemers. Daar lig ik wel nachten van wakker ja. Daarnaast zit er eigen geld in het bedrijf, waardoor stoppen privégevolgen heeft’, zegt hij tegen de NOS. Beginnend trouwplanner Thomas Vles trok vanwege de onzekerheid een maand geleden wel de stekker uit zijn onderneming, die nog weinig vaste lasten had en geen lange contracten. De oprichters van het drie restaurants tellende Instock schaalden terug naar een vestiging.

Bron: NOS