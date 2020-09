KvK: Nederlandse ondernemers vrij positief

Hoewel het beeld is dat er in Nederland momenteel een flink aantal ondernemers is dat het moeilijk heeft, laat nieuw onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK) zien dat het met een groot deel van de Nederlandse ondernemers goed gaat. Uit het onderzoek blijkt dat 4 van de 10 ondernemers de huidige bedrijfssituatie een 8 of hoger geeft.

Gemiddeld beoordelen ondernemers hun bedrijfssituatie met een 6,8 als vrij positief. Er is wel veel variatie tussen sectoren. Zo beoordelen ondernemers met een bedrijf in de sector sport, cultuur en recreatie hun situatie met een magere zes (5,9).

Bijna de helft van de ondernemers staat er positief voor en gaat onveranderd door of is zelfs aan het groeien. De sectoren bouw en detailhandel staan er vaker goed voor dan andere sectoren. Ongeveer een kwart heeft het moeilijker en geeft aan bezig te zijn met overleven, te krimpen of zelfs (bijna) failliet te gaan. Daarvan is vaker sprake in de horeca en cultuur, sport en recreatie.

Verschillen tussen sectoren

Er zijn diverse sectoren die het moeilijk hebben. Het gaat hierbij vooral om horeca en cultuur, sport en recreatie. Daar heeft corona het meeste (negatieve) impact gehad, en daar zijn de rapportcijfers dan ook het laagst. Zo kreeg in deze sectoren meer dan driekwart van de ondernemers te maken met een omzetdaling. Een vergelijkbaar beeld zien we als vooruit gekeken wordt naar de impact van de coronacrisis in de komende zes maanden.

Stoppen?

Het merendeel van de ondernemers (73%) denkt voorlopig niet aan stoppen. Een klein deel (14%) geeft aan wel eens te twijfelen over, of te denken aan stoppen met de onderneming. Een groot deel hiervan geeft aan dat dit te maken heeft met de coronacrisis. Een veelgenoemde reden is dat men te weinig klanten of opdrachten heeft.

Aanpassingen

Ondernemers hebben in de afgelopen maanden aanpassingen gedaan. Zo heeft 21% in de afgelopen maanden gebruikt gemaakt van financiële regelingen, 18% heeft kostenbesparingen gerealiseerd, 17% heeft zijn bedrijfsreserves moeten aanspreken, 15% heeft zijn (online) zichtbaarheid verbeterd en ook 15% heeft zijn of haar product of dienst aangepast. Bijna een kwart geeft aan (meer) te zijn gaan thuiswerken (24%) of meer digitale mogelijkheden te hebben gebruikt (22%). Het merendeel van de ondernemers geeft aan dat deze aanpassingen toe te schrijven zijn aan de coronacrisis.

De toekomst

Voor de komende zes maanden richten veel ondernemers zich op het realiseren van nieuwe of meer klanten. Dat blijkt ook uit de belangrijkste plannen die ondernemers de komende maanden hebben met hun bedrijf. Die bestaan uit het verbeteren van de (online) zichtbaarheid van het bedrijf, marketingacties om klanten te werven en aanpassingen van het product of de dienst. Ook het aangaan van nieuwe samenwerkingen en meer gebruik maken van digitale mogelijkheden wordt relatief vaak genoemd.

Het onderzoek `Ondernemen in tijden van corona’ is uitgevoerd onder 1695 zzp’ers en mkb’ers.