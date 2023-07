Starters zoeken het steeds vaker buiten de Randstad

Het aantal startende ondernemers in Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar 2023 verder gegroeid ten opzichte van een jaar geleden. Vooral buiten de Randstad worden nieuwe bedrijven opgezet, blijkt uit het meest recente Trendrapport van de Kamer van Koophandel (KVK).

Ook in de randstedelijke provincies Noord- en Zuid-Holland groeit het aantal starters, maar die toename is stabiel. In Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg is de sterkste toename van startende bedrijven te zien. ‘Vooral in de detailhandel en de bouw is er een sterke toename, terwijl er landelijk in de bouw juist een verdere afname is.’ Groningen is koploper met 18 procent meer starters per 10.000 inwoners, ‘waarbij het opvallend is dat er een groei zit in het aantal starters in de horeca, terwijl dit landelijk juist daalt’.

In Zeeland steeg het aantal ondernemers met 14 procent; daar is de groot- en detailhandel populair, terwijl het aantal starters in de horeca in Zeeland harder daalt dan landelijk. In Limburg is sprake van een groei over de hele breedte: daar nam het aantal starters in twaalf van de vijftien sectoren toe.

Aantal faillissementen nog steeds laag

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal stoppers afneemt. ‘Er is een voorzichtige inhaalslag gaande, maar het aantal faillissementen is nog niet op het niveau van voor corona, en in historisch perspectief is het aantal nog steeds laag. We hebben op dit moment nog niet te maken met een verontrustend aantal faillissementen’, zegt Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg.