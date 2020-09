Rekenkamer pleit voor meer controle vooraf om misbruik NOW te voorkomen

Nu er ervaring is opgedaan met de NOW-regeling kan bij NOW 3.0 meer aandacht komen voor controles vooraf op de aanvragen, om misbruik te voorkomen. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief staan de uitkomsten van een onderzoek van de Rekenkamer naar het beleid dat misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling moet tegengaan.

Aandachtspunten bij tegengaan misbruik

Met het onderzoek geeft de Algemene Rekenkamer aandachtspunten mee voor de ontwikkeling van het beleid om misbruik van de NOW-regeling tegen te gaan. Zo vraagt de Rekenkamer aandacht voor het proces van invordering, omdat gewerkt wordt met voorschotten die later vastgesteld worden. Met een verwijzing naar de systematiek van de toeslagen die de Belastingdienst uitvoert schrijft de Algemene Rekenkamer: “Eerst uitbetalen en dan pas uitgebreid controleren of aan de regels voldaan wordt, leidt tot een grote invorderingsopgave en het risico dat betrokkenen die te goeder trouw zijn in de financiële problemen komen.” Er staat ook in dat de extra belasting voor UWV, dat de regeling uitvoert, de aandacht van de minister verdient.

Ook controles bij kleine aanvragen

Het overgrote deel van de NOW-aanvragers (60%) vroeg een tegemoetkoming tot € 20.000. Verhoudingsgewijs besloeg dit een beperkt deel van de uitgaven, maar het gaat wel om € 650 miljoen. De Algemene Rekenkamer vindt het belangrijk dat ook op deze aanvragen, waar geen accountants- of derdenverklaring bij nodig is, controles worden gedaan.

