Register Belastingadviseurs kritisch over Belastingplan 2021

Het Register Belastingadviseurs (RB) is kritisch over het Belastingplan 2021. ‘We constateren dat eerder genomen maatregelen worden teruggedraaid. Andere belangrijke onderdelen lijken in het geheel te ontbreken’, meldt de grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het MKB (7.000 leden) in een reactie. Die boodschap heeft het RB ook overgebracht aan zowel het ministerie als de Tweede Kamer.

Belastingstelsel

In het Pakket Belastingplan staan enkele voorzichtige stappen richting een eenvoudige en toekomstbestendige rechtsvormneutrale MKB-winstbelasting, zoals de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek. ‘Teleurstellend is de constatering dat de kleinere ondernemer door alle wijzigingen meer belasting gaat betalen’, reageert het RB. De beroepsvereniging ‘vraagt zich af of het kabinet heeft overwogen om een dergelijke winstbelasting in te voeren inclusief afschaffing van de zelfstandigenaftrek.’

‘Helaas moet het RB constateren dat veel eerder genomen maatregelen met dit pakket worden teruggedraaid. Hier gaat het bijvoorbeeld om de aanpassing van de belastingtarieven in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Daardoor worden belastingplichtigen geconfronteerd met onzekerheid, iets wat zeker nu zeer ongewenst is voor ondernemers. Het RB roept het kabinet dan ook op om terughoudend te zijn met aanpassingen van eerder aangekondigde, al dan niet al ingevoerde maatregelen.’

Aanpassing box 3

Herziening van de vermogensrendementsheffing (box 3) is ‘ondanks de noodzaak daartoe’, niet terug te vinden in het Pakket Belastingplan 2021. ‘De Wet aanpassing box 3 is naar de mening van het RB onvoldoende. Invoering van een vermogensbelasting, danwel heffing over daadwerkelijke inkomsten, moet echt op niet al te lange termijn plaats vinden.’

Fiscale maatregelen corona

Tot slot is het RB wel positief over de voortvarendheid van de Rijksoverheid. ‘Het is goed om te zien dat de eerder aangekondigde maatregelen nu in formele wetgeving worden vastgelegd. Wel vraagt het RB het kabinet om het fiscale noodpakket aan te vullen met een aantal regelingen, waarbij het met name gaat over bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, grensarbeiders, thuiswerkvergoedingen en internetsport.’