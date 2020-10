Webinar belastingdienst voor startende ondernemers

De Belastingdienst organiseert op 21 oktober 2020 een webinar voor startende ondernemers over belastingen en ondernemen.

Vervangt voorlichtingsbijeenkomsten

Het webinar vervangt de normale voorlichtingsbijeenkomsten van de Belastingdienst voor startende ondernemers, omdat die vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Tot eind 2020 vindt het webinar meerdere keren plaats. Het webinar begint om 20.00 uur.

Inhoud

De Kamer van Koophandel geeft een korte introductie. Daarna gaat het over alle zaken die met belastingen te maken hebben. U krijgt informatie over de btw en de inkomstenbelasting. We bespreken de belangrijkste belastingregelingen die voor u gelden en u krijgt waardevolle tips. Tijdens dit interactieve webinar kunt u via de chat vragen stellen aan medewerkers van de Belastingdienst.

De volgende onderwerpen komen aan bod

Ondernemerschap inkomstenbelasting en btw

Aftrekbare kosten, voorbelasting btw

Ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de KOR

Administratie en aangifte doen

Een rekenvoorbeeld voor de Inkomstenbelasting en de btw

Actuele onderwerpen

Aanmelden verplicht

Het webinar is gratis maar aanmelden is verplicht. Dat kan via deze site.