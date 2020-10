CFO neemt eigen miljoenenclaim tegen baas op in boeken en krijgt ontslag

Financieel directeur Ben Brouwer van Brokking Beheer meent dat hij recht heeft op 4,7 miljoen euro aan achterstallig loon. Die claim nam hij als voorziening op in de boeken. In plaats van geld krijgt hij nu ontslag.

Brokking concern

Sinds 1993 was Ben Brouwer (58) de rechterhand van Piet Brokking (66), tot 1 januari 2019 CEO van veevoer- en kunstmestgigant Brokking en sindsdien meer op de achtergrond betrokken. Samen bouwden ze het familiebedrijf tot een internationaal concern dat in 2018 een omzet had van 326 miljoen euro en 18 miljoen euro winst maakte voor belasting. Brokking heeft volgens zakenblad Quote een geschat vermogen van 125 miljoen euro. Ook financieel directeur Brouwer zit er warmpjes bij: de registeraccountant, die van 1980 tot 1987 aan de Vrije Universiteit werd opgeleid, verdiende naar verluidt 20.000 euro bruto per maand en leidde onder meer de vastgoedpoot van de holding.

Claim in de boeken

Zomer vorig jaar ontstond er ruzie tussen de twee. Brouwer maakte met terugwerkende kracht aanspraak op winstdelingen en loonindexatie. Eigenaar Brokking sprak af dat ze het daar na zijn vakantie nog over zouden hebben. Nog voordat dat gesprek plaatsvond liet de financieel directeur zonder toestemming een voorziening van ruim 4,7 miljoen euro in de fiscale jaarrekening van het bedrijf opnemen. Die diende ter dekking van zijn winstdelingsclaim over de jaren 2010 tot en met 2018. Eerder had de directeur het hoofd van de administratie al opdracht gegeven om zichzelf een stuwmeer aan vakantiedagen en een achterstallige loonsverhoging uit te betalen van in totaal ruim 100.000 euro.

Belastingvoordeel

Brokking begon een ontslagprocedure tegen Brouwer. Die was zich echter van geen kwaad bewust. Volgens de financiële man had hij zijn claim als voorziening opgenomen in de boeken, omdat dit Brokking een belastingvoordeel kon opleveren. Ook wees hij erop dat de miljoenen niet daadwerkelijk waren uitbetaald Verder benadrukte Brouwer dat Brokking hem altijd de vrije hand had gegeven om zaken te regelen, terwijl hij zijn bedrijf zelf ‘met de Franse slag’ bestuurde.

Ontslag in hoger beroep

In maart oordeelde de kantonrechter in Almere dat Brouwer niet ontslagen mocht worden. In hoger beroep kreeg Piet Brokking echter alsnog gelijk, wat betekent dat hij zijn voormalige rechterhand inderdaad mag ontslaan. Volgens het hof handelde Brouwer met de betalingen en de miljoenenvoorziening ernstig verwijtbaar. Daarom kan de directeur ook fluiten naar zijn wettelijke ontslagpremie en geëiste schadevergoeding van 1,6 miljoen euro. Brouwers advocaat Cees Okkerse zegt tegen RTL Nieuws verrast te zijn over de uitspraak. ‘Naar onze mening komt het hof tot foute conclusies, en miskent ze de informele cultuur bij het bedrijf.’ Hij sluit vervolgstappen daarom niet uit.

Eerdere rel

Piet Brokking is niet happig op publiciteit en zijn onderneming haalt slechts sporadisch het nieuws. In 2016 berichtte Quote over een opmerkelijke vastgoedrel in Amsterdam, waarbij Ben Brouwer een hoofdrol speelde. Na het overlijden van ijzerhandelaar Brom kregen zijn twee zoons, Tom en Jim, ruzie over de verdeling van het vastgoed van hun vader. Ben Brouwer, de ex-boekhouder van vader Brom en een persoonlijke vriend van diens weduwe Netty, trad op als bemiddelaar in het conflict. Hij deed dit volgens zoon Tom echter vooral vanuit eigen belang. Brouwer kocht broer Jim uit voor 1,65 miljoen euro waarmee het Brokking-concern mede-eigenaar werd van het Brom-vastgoed in Amsterdam. Broer Tom, die al jaren tegen zijn broer had gezegd dat hij zijn aandeel wilde overnemen, vond dat hij door Brouwer buitenspel was gezet. Tom Brom weigerde zijn eigen aandeel te verkopen aan Brokking Onroerend Goed dat daarop de duimschroeven aandraaide middels hogere rentebetalingen, aanmaningen en zelfs een dreiging tot faillissementsaanvraag. Dat kon omdat Brouwer, door zich uit te geven als adviseur van de familie Brom, de hypotheek van Van Lanschot Bankiers, had overgenomen, volgens Tom Bron wederom zonder overleg met hem.

Quote schreef in 2016: ‘Brouwer wil Toms onroerend goed overnemen voor EUR1,65 miljoen en de lening van moeder terugbetalen, maar dan wel met een korting van EUR250.000. Bij geen acceptatie van zijn bod dreigt hij zelfs met ‘minimaal een jaar of vijf’ procederen, met daarbij de opmerking: ‘Ben ik nou de enige die dit verschrikkelijk vindt voor Netty?” In 2017 werd de zaak in der minne geschikt onder dreiging van een openbare veiling van het vastgoed. De gezamenlijke vastgoedportefeuille, bestaande uit vier nummers in de Cornelis Schuytstraat en een winkel aan de Johannes Verhulststraat, werd uit elkaar getrokken. Tom Brom behield het pand waarin sinds jaar en dag het familiebedrijf in IJzerwaren en Gereedschap is gevestigd. Brokking Onroerend Goed kreeg de helft van het vastgoed, inclusief een winkel met bovenwoningen op de Johannes Verhulststraat.