Mag werkgever een werknemer verplichten een mondkapje te dragen?

Het kabinet werkt aan een wettelijke plicht om in binnenruimtes een mondjekapje te dragen. Tot dit door de Kamer geregeld is geldt een ‘dringend advies’. Wat doe je met een medewerker die geen boodschap heeft aan dit advies? Kun je die verplichten een mondkapje te dragen?

Ja, dat mag

Werkgevers hebben het ‘wettelijke instructierecht’ om ordevoorschriften uit te vaardigen waaraan een werknemer zich moet houden. Het wettelijke instructierecht is geregeld in artikel 7:660 BW en luidt als volgt: ‘De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever, door of namens de werkgever binnen de grenzen van de algemeen verbindende voorschriften, of overeenkomst aan hem, al dan niet tegelijk met andere werknemers, gegeven.’ Dit artikel bepaalt ook dat de werkgever mag bepalen dat er onder werktijd niet privé mag worden geïnternet of dat het verplicht is veiligheidskleding te dragen. Ook kan de werkgever medewerkers met een hanenkam naar huis sturen.

Niet onbegrenst

Het instructierecht van de werkgever is niet onbegrensd. Het moet in de eerste plaats gaan om instructies of voorschriften die betrekking hebben op de manier waarop er binnen de onderneming gewerkt moet worden of die betrekking hebben op de goede orde binnen de onderneming. Daarnaast mogen de instructies van de werkgever niet in strijd zijn met algemeen verbindende voorschriften of afspraken die in het kader van de arbeidsovereenkomst gemaakt zijn. Voor alle duidelijkheid: bij dit instructierecht gaat het in principe niet over arbeidsvoorwaarden, maar over onderwerpen zoals: voorschriften met betrekking tot e-mail en internetgebruik, controlevoorschriften bij ziekte, het verplicht dragen van veiligheidskleding, een rookverbod, een verbod op het gebruik van alcohol en drugs, richtlijnen ten aanzien van kleding en haardracht en voorschriften hoe om te gaan met afvalproducten (etenswaren) en pauzes.