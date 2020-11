Bijtelling auto van de zaak tussentijds wijzigen: kan dat?

Kan een werknemer tussentijds stoppen met het betalen van bijtelling voor de auto van de zaak?

Als de werknemer kan aantonen dat hij per kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt in een auto van de zaak, betaalt hij daarover geen belasting; hij heeft dan geen ‘bijtelling’. De werknemer kan hiervoor een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen.

Let op: alleen de werknemer kan de verklaring aanvragen, niet de werkgever. Zonder deze verklaring kan de werkgever wel besluiten om de bijtelling achterwege te laten.

Stel, een regiomanager heeft een leaseauto. Deze leaseauto is hij gaan rijden in augustus 2016 en de contractperiode is 4 jaar. Naast zakelijke kilometers maakt hij ook privékilometers. De werkgever geeft aan dat hij in juni een nieuwe auto uit mag zoeken.

De werknemer wil graag stoppen met het maken van privékilometers met de leaseauto en stelt de werkgever de volgende vraag: ‘Ik wil bij mijn nieuwe leasecontract stoppen met bijtellen. Kan dat?’

Wanneer de werknemer een aanpassing wil doen in het betalen van bijtelling kan dat op de volgende momenten:

De werknemer begint bij een werkgever en ontvangt daar de eerste leaseauto.

Het kalenderjaar is om en het is 1 januari.

Met deze punten in gedachte, terug naar het voorbeeld. Dit wordt de tweede leaseauto bij deze werkgever, hierdoor valt het eerste punt weg. Het kalenderjaar is ook nog niet op zijn einde en het tweede punt valt hiermee dus ook weg. De werknemer zal dus moeten wachten tot 1 januari om de bijtelling te stoppen.

Geen privégebruik

Indien de werknemer kiest om de leaseauto alleen zakelijk te gebruiken, is het betalen van bijtelling niet nodig. Om te stoppen met het betalen van bijtelling voor privékilometers is het wel noodzakelijk dat de werknemer kan aantonen dat de auto op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer gebruikt wordt voor privédoeleinden.

Bron: VZR

___________________________________________________________________________________________

Interessant! Nationale Salarisdag op 25 november (online) of 9 december (op locatie), met o.a. auto en fiets van de zaak