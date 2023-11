Ondernemers bezorgd over betaalbaarheid zakelijke mobiliteit, weinig politieke aandacht

De betaalbaarheid van mobiliteit is de grootste zorg onder ondernemers. Toch is er in de partijprogramma’s van de grotere partijen amper aandacht voor zakelijke mobiliteit waarmee de zorgen van ondernemers verminderd kunnen worden.

Dat blijkt uit een mobiliteitsonderzoek van ANWB Zakelijk onder 497 ondernemers. In dit onderzoek – gedaan in oktober 2023 – geeft maar liefst zes op de tien van de ondervraagden aan bezorgd te zijn over de betaalbaarheid van mobiliteit.

“Voor het tweede jaar op rij zien we in ons onderzoek dat betaalbaarheid van mobiliteit de grootste uitdaging is voor ondernemers,” zegt Patrick van Weert, productmanager van de ANWB Zakelijk. “De voorgestelde wetswijzigingen en beleidsplannen brengen onvoorziene kosten en administratieve lasten met zich mee voor ondernemers. Als we niet voorzichtig zijn, kunnen de kosten van mobiliteit voor ondernemers onhoudbaar worden. Dit kan een rem zetten op het enthousiasme voor bijvoorbeeld duurzame mobiliteitsoplossingen. We verwachten voor 2024 dan bijvoorbeeld ook een enorme run op juist dieselbussen en niet elektrische bussen omdat dit het laatste jaar is waar de huidige voordelen voor de ondernemer gelden en ze gebruik kunnen maken van een overgangsregeling betreft zero emissie zones. “

Onlangs kwam er ook een oproep vanuit de Mobiliteitsalliantie, een verbond van bedrijven en organisaties uit de vervoersector. “Mobiliteit is van grote betekenis voor de welvaart en het welzijn van Nederland. Dat moet wel betaalbaar blijven”, zegt Marga de Jager, voorzitter van zowel de ANWB als de Mobiliteitsalliantie. “Als de verduurzaming van mobiliteit vrijwel volledig voor rekening van burgers en bedrijven komt, zal het draagvlak daarvoor snel afnemen.”

Enkele zakelijke wetswijzigingen voor ondernemers rond mobiliteit: