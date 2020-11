Het Register Belastingadviseurs (RB) stelt zich voor

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.000 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het MKB. Het RB behartigt de belangen van leden en hun MKB-klanten richting overheid en politiek. Ze ondersteunt leden in hun beroepsuitoefening en zorgt ervoor dat hun kwaliteit en vakkennis op peil blijft.

Niet alleen voor leden

De vereniging is er niet alleen voor haar leden. Ook fiscalisten, ondernemers, fiscaal studenten, pers en andere geïnteresseerden in fiscale onderwerpen kunnen bij het RB terecht. Zo is er een Fiscaal Kennisplatform ontwikkeld waar iedere doelgroep een eigen portaal heeft, vol met informatie die alleen voor de betreffende doelgroep relevant is. Je vindt er nieuws, fiscale en juridische modellen, cursussen en opleidingen, het vakblad Het Register en actuele dossiers zoals het coronadossier en het Prinsjesdag-dossier. Voor studenten hebben we daarnaast de fiscale vacaturebank Tax-jobs.nl. Om direct een belastingadviseur te vinden is het ondernemersportaal aangevuld met de module ‘Vind een RB’.

Kwaliteit is een van de pijlers

Kwaliteit is een van de pijlers van onze beroepsvereniging. We vinden het belangrijk dat leden, maar ook anderen, op de hoogte zijn van de fiscale ontwikkelingen. In de fiscale wereld vindt er veel verandering plaats, helemaal nu. We informeren leden en andere websitebezoekers zo goed mogelijk. Dat doen we o.a. door nieuwsberichten op ons Kennisplatform te plaatsen en door een of twee keer per jaar een evenement te organiseren.

Ontwikkelen op het fiscale en persoonlijke vlak

We vinden het niet alleen belangrijk om te informeren, maar ook dat men zich blijft ontwikkelen op zowel het fiscale als persoonlijke vlak. We hebben daarom een cursusmodule waarin gedurende het jaar ruim 300 actuele cursussen worden aangeboden. Het aanbod omvat een breed scala aan onderwerpen. Een deel van het aanbod is fiscaal, maar veel onderwerpen zijn ook interessant voor bijvoorbeeld accountants. Zo hebben we cursussen over btw bij internationale dienstverlening of internationaal goederenverkeer. En ook ons webinar ’50 tips voor mindere tijden’ is niet alleen voor fiscalisten relevant. Daarnaast bieden we vaardigheidstrainingen, zoals snellezen, adviseren en timemanagement. Iedereen heeft er baat bij deze vaardigheden te ontwikkelen, of je nu een fiscale achtergrond hebt of niet.

Keuze uit verschillende niveaus

Daarnaast kun je kiezen tussen verschillende niveaus. Zo kun je beginnerscursussen of verdiepende cursussen volgen. Hierbij kun je normaal gesproken ook kiezen tussen offline- of onlinecursussen. Helaas hebben de coronamaatregelen daar dit jaar een stokje voor gestoken. We hebben al onze fysieke cursussen tot eind 2020 moeten annuleren. Dit was echter een mooie kans voor ons onlineaanbod; dat is dankzij corona veel sneller gegroeid. We hebben nu bijna 40 onlinecursussen, waarvoor niet alleen PE-punten zijn te behalen, maar waaraan ook NBA-uren zitten gekoppeld.

RB Onderwijs vanaf 2021 flink uitgebreid

Vanaf 2021 gaan we bovendien ons aanbod flink uitbreiden. Zo komt er naast de bestaande PE-cursussen een flink aantal verdiepende modules bij. Je hebt vervolgens, wanneer het weer mag, de keuze om de module online of op locatie te volgen. De modules komen voort uit de opleiding RB Academy, maar zijn vanaf 2021 los af te nemen. Je hoeft je dus niet te committeren aan de hele opleiding.

We kijken uit naar het moment dat we ‘live’ gaan met onze verdiepende en los af te nemen modules. Hiermee helpen we niet alleen onze leden, maar ook andere doelgroepen, met hun persoonlijke ontwikkeling en is kwaliteit in hun werk gegarandeerd.

Dit artikel is ook verschenen in het online magazine van Accountancy Vanmorgen over het nieuwe PE-stelsel. Lees hier het gratis magazine.