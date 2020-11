Snel: informatiehuishouding op ministerie van Financiën was een bende

Voormalig staatssecretaris Menno Snel van Financiën was woensdag bij zijn verhoor voor de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag bepaald niet mild over het functioneren van de informatievoorziening op zijn departement. Dat was “echt gewoon een bende”, vertelde D66’er Snel.

De afgetreden staatssecretaris toonde zich er gefrustreerd over dat stukken in zijn tijd bij het ministerie vaak pas na lange tijd boven water kwamen. “Hoe kan dat? Uw vraag is de mijne”, zei hij woensdag. “Hoe kan het als we 36 miljoen stukken hebben doorgezocht en er komt iemand een maand later met iets wat daarop lijkt? Ik weet het niet.”

Ernst pas in voorjaar 2019 gezien

Snel was van 2017 tot eind 2019 staatssecretaris van Financiën. Pas vanaf het voorjaar van 2019 zag hij naar eigen zeggen de ernst van de situatie en ging de kinderopvangtoeslagaffaire zijn agenda bepalen. Het was anders gegaan als hij eerder had geweten hoe erg de situatie was, stelt Snel. In de overdracht bij zijn aantreden als staatssecretaris stond volgens hem niks over de problemen rond de kinderopvangtoeslag.

Twee departementen

Een deel van de problemen rond de kinderopvangtoeslagen wordt ook veroorzaakt doordat er twee departementen bij zijn betrokken, betoogde Snel woensdag. Eerder op de dag verwoordde zijn voormalige collega Van Ark dat ook al. Van Ark sprak over een “recept voor ellende”.

Donderdag is de achtste en laatste dag van de verhoren door de parlementaire ondervragingscommissie. Dan worden achtereenvolgens minister Hoekstra en premier Rutte gehoord.