Minox start samenwerking met Payt

Softwarebedrijf Minox gaat samenwerken met debiteurenbeheerplatform Payt. Gebruikers van de Minox-boekhoudsoftware kunnen direct vanuit hun administratie een Payt-account aanmaken, waarna alle benodigde informatie over de debiteuren en openstaande posten direct uitgewisseld wordt.

Bij Payt zijn ruim 10.000 organisaties en 150 accountantskantoren aangesloten, Minox heeft meer dan 80.000 organisaties en ruim 650 accountants- en administratiekantoren in de boeken. ‘Payt is onomstreden in online debiteurenbeheer. Tal van onze klanten werkten al naar tevredenheid met de reeds beschikbare Payt-koppeling. Door deze samenwerking maken wij het nog eenvoudiger voor klanten om met debiteurenbeheer aan de slag te gaan’, zegt Minox-CEO Hessel Kuik.

30% sneller betaald

Payt-directeur Aziz Al-Harazi geeft aan dat cashflow essentieel is voor ondernemers in deze lastige tijd. ‘Ons debiteurenbeheer helpt daarbij, maar dat kan niet zonder up-to-date administratie. Minox is daarom een ideale partner.’ Verkoopfacturen worden volledig automatisch geboekt door Minox, waarna Payt de opvolging voor zijn rekening neemt. ‘Klanten krijgen gemiddeld 30% sneller betaald en besparen tevens tot wel 50% kostbare tijd.’

Geen onnodige aanmaningen

Geautomatiseerde workflows in Payt zorgen ervoor dat elke factuur de juiste opvolging krijgt. Doordat Minox realtime bankkoppelingen heeft met alle Nederlandse banken, worden openstaande facturen direct afgeletterd. ‘Dit voorkomt onnodig aanmanen.’ Minox biedt onder meer een bankenkoppeling waarmee rechtstreeks vanuit de administratie kan worden betaald, zonder tussenkomst van internetbankieren.