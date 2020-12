October voorziet digitaliseringsgolf bij MKB

Financieringsplatform October ziet een groeiende behoefte aan leningen bij het MKB: 40% zoekt financiering. Die gaat vooral in digitalisering gestoken worden.

October baseert de gegevens op twee onderzoeken onder ruim 1.200 ondernemers. Sinds de eerste lockdown is de behoefte aan financiering onder ondernemers fors toegenomen: bijna vier op de tien zoekt nu naar een lening, terwijl dat in juni nog iets meer dan een kwart was. De financieringsbehoefte is inmiddels verdubbeld vergeleken met andere jaren, zegt October-CEO Luuc Mannaerts. ‘En één die tot actie noopt, want al die ondernemers moeten ergens kunnen aankloppen zonder dat de deur dicht blijft.’ De tweede lockdown is voor 40% reden geweest om financiering aan te vragen; de helft van de ondernemers wil investeringen die al gepland stonden, doorzetten. ‘De financieringsbehoefte is ongekend hoog.’

Verschuiving naar immateriële investeringen

Investeringen worden vooral gedaan in digitalisering: 32% zegt daar geld in te gaan steken, tegen nog 21% in juni. ‘Dat bijna een derde van de Nederlandse ondernemers wil digitaliseren, laat zien welke impact de crisis heeft. Het grootste werk-experiment ooit lijkt dus een digitaliseringsgolf te brengen’, aldus Mannaerts. Daarnaast wil meer dan 25% investeren in machines en apparatuur, precies een kwart gaat meer uitgeven aan het opleiden en de inzetbaarheid van werknemers. Marketing en verduurzaming worden ook vaker genoemd dan in juni. ‘Meer dan 50% van de ondervraagden wil geld steken in investeringen met een immaterieel karakter.’ Internationalisatie en het overnemen van een bedrijf worden vergeleken met juni minder vaak genoemd als investeringsdoel.

Meer vraag bij non-bancaire financiers

Volgens Mannaerts heeft het immateriële karakter van de financieringsvraag gevolgen voor de positie van banken. ‘Normaal kunnen bedrijven terecht bij hun bank, maar zij vragen per definitie om zekerheden. Voor investeringen met een immaterieel karakter zijn een aantal non-bancaire financiers mogelijk betere partners voor het MKB. Met name de combinatie van een bank en een non-bancaire financier zal voor veel ondernemers een waardevolle optie zijn.’