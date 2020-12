Omzet BDO plust wereldwijd met bijna 8%

Het wereldwijde BDO-netwerk heeft in het afgelopen boekjaar, dat liep tot oktober, de omzet met 7,8% vergroot tot 10,3 miljard dollar (vorig jaar: 9,2 miljard), omgerekend zo’n € 8,5 miljard.

In alle regio’s werd groei geboekt, waarbij Noord- en Zuid-Amerika met een stijging van 7,7% de grootste omzettoename noteerden. De regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) boekte 6,2% meer inkomsten. Audit & Assurance heeft met 42% het grootste aandeel in de omzet. Belastingadvies groeide naar 21,6%. Advisory en Business Services & Outsourcing zijn samen goed voor respectievelijk 21,1% en 15,3%. Dat is vergelijkbaar met 2019. Het aantal werknemers nam met 3,3% toe tot 91.054. Die werken vanuit 1.658 kantoren verspreid over 167 landen en gebieden.

Helpen in de nieuwe realiteit

CEO Keith Farlinger is tevreden over de resultaten. ‘De groei is mede te danken aan onze keuze om de dienstverlening verder te ontwikkelen en nieuwe oplossingen te bieden die onze klanten helpen ook in de nieuwe realiteit succesvol te zijn. Daaronder vallen cloud accounting, AI, machine learning, voorspellende analyses, diagnostische tools, taxaties van de digitale economie en drone-technologie.’

Overnames

Daarnaast is geïnvesteerd in overnames. Zo is in Zuid-Afrika, na eerdere overnames van Grant Thornton-kantoren in Kaapstad, Johannesburg en Port Elizabeth ook een divisie van de Grant Thornton-vestiging in Durban overgenomen. In Tsjechië was er een fusie met Moore Stephens. Op het Amerikaanse continent werd BDO versterkt met data-analysespecialist ACM (in de VS) en AI-bedrijf Lixar (Canada).

Nederland

BDO Nederland heeft een boekjaar dat samenvalt met het kalenderjaar. In 2019 ging de omzet in ons land met 4,2% omhoog naar € 293,8 miljoen. De sterkste groei boekte de nog bescheiden advisory-tak, met een plus van 16%. Het grootste bedrijfsonderdeel Audit & Assurance zag de omzet 4% toenemen. BDO bezet de 5e plaats in de top 30 van accountantskantoren, op ruime afstand van de Big Four.