Minder buitenlandse studenten raakt ook accountancy

Als het nieuwe kabinet maatregelen neemt om het aantal buitenlandse studenten te beperken, verwacht de accountancy- en adviessector daarvan negatieve gevolgen. Dat blijkt uit een studie van SEO Economisch Onderzoek.

De afgelopen twintig jaar is het Nederlandse hoger onderwijs is snel tempo verinternationaliseerd. Steeds meer studies zijn in het Engels, wat een flinke aanzuigende werking heeft gehad op het aantal buitenlandse studenten in ons land. Samen met de hoge kwaliteit van het onderwijs en de relatief lage landen heeft van Nederland een populaire studiebestemming gemaakt. In studiejaar 2022/’23 waren er bijna 123 duizend internationale studenten in Nederland. Dat is 15 procent van alle studenten aan een hbo of universiteit.

Overvol

Deze influx leidt in veel studentenstudenten echter tot problemen, zoals overvolle collegezalen, minder kans voor Nederlandse studenten om toegelaten te worden tot de studie van hun keuze en een schaarste aan kamers, wat huurprijzen opdrijft. Met het wetsvoorstel Wet Internationalisering in Balans wil demissionair minister Robbert Dijkgraaf de instroom van internationale studenten meer beperken. En vorige maand werd bekend dat de 14 Nederlandse universiteiten afspraken hebben gemaakt om voorlopig geen nieuwe Engelstalige bacheloropleidingen te ontwikkelen. Ze gaan ook inventariseren welke opleidingen die nu in het Engels worden gegeven volledig kunnen overschakelen op Nederlands. Verder hebben de universiteiten afgesproken dat grote bachelors op zijn minst ook in het Nederlands aangeboden moeten worden. Dan valt bijvoorbeeld te denken aan economie of psychologie. Actief studenten werven op internationale beurzen is er eveneens niet meer bij. Wel maken de instellingen een uitzondering voor sectoren waarin grote tekorten bestaan op de arbeidsmarkt.

Bedrijven zien dit niet zitten

In het SEO-onderzoeken geven tientallen bedrijven aan dat ze zich zorgen maken over deze maatregelen tegen internationalisering. Zo dreigt ASML ons land (deels) te verlaten uit onvrede over de politieke koers. In het onderzoek benadrukken ook andere bedrijven hoe cruciaal internationale studenten voor hen zijn. ‘Het gaat daarbij om ict- en techniekbedrijven, maar ook om accountants en consultancy-bedrijven’, zegt Marc Salomon in de Telegraaf. Hij is betrokken bij het onderzoek. ‘Zij zeggen buitenlandse studenten hard nodig te hebben om de economie draaiende te houden in de huidige krappe arbeidsmarkt. Enkele bedrijven overwegen om buiten Nederland verder te groeien.’

Schatkist

Volgens het SEO-onderzoek leveren internationale afgestudeerden die in Nederland blijven extra belasting- en premieopbrengsten op. Die zijn groter dan de kosten van hun gebruik van de zorg, sociale zekerheid, bekostiging en studiefinanciering. Een totale stop aan buitenlandse bachelorstudenten Economie en Bedrijfskunde zou de schatkist daarom tussen de 7,8 en 67,4 miljoen euro per jaar kunnen kosten, stellen de onderzoekers. Ongeveer een derde van alle universitaire economie- en bedrijfskundestudenten in Nederland is internationaal (bijna 12.000). Als ook twintig procent minder masterstudenten instromen omdat er niet meer actief geworven mag worden voor buitenlandse masterstudenten, dan bedragen de totale kosten tussen de 19,2 en 86,8 miljoen.