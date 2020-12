NBA-leden stemmen voor governanceplannen

De leden van de NBA hebben maandag op de algemene ledenvergadering gestemd voor het invoeren van een nieuwe governancestructuur. De motie van Novaa-voorzitter Marco Moling om een heel nieuw plan te maken, werd verworpen: 65% van de 336 deelnemende leden stemde tegen.

De beroepsorganisatie voor MKB-accountants vond de huidige structuur ook toereikend om de betrokkenheid van de NBA-leden te vergroten en wilde meer concrete plannen zien. ‘De nu voorliggende plannen van het NBA-bestuur gaan verder op een weg van een beroepsorganisatie waarin verschillen worden weggemasseerd, de grote kantoren nog meer de boventoon gaan voeren en de reëel bestaande diversiteit binnen de beroepsorganisatie geen enkele vertaling krijgt in beslissingsmacht, beleidsruimte, budgettaire kaders en personele ondersteuning’, luidde de motie. Maar die is niet aangenomen. De motie werd vooraf al ontraden door het bestuur. De plannen voor de nieuwe governancestructuur werden aangenomen met 72% van de stemmen.

Kloof dichten

Directeur Berry Wammes lichtte de plannen nog eens toe. ‘We zijn niet over een nacht ijs gegaan. Er hebben tientallen leden aan de tekentafel gezeten.’ Wel liet hij enkele (zelf)kritische noten horen: ‘We willen meer inbreng van leden en dat vraagt ander gedrag, ook van de mensen op het bureau. Leden maken zich zorgen dat er onvoldoende naar hen wordt geluisterd. En er is onvoldoende geluisterd door onze mensen van het bureau en er waren misverstanden. Dat zijn precies de dingen waar we van moeten leren. We moeten af van de kloof tussen wat er in de regio’s gebeurt en op het hoofdkantoor, maar het gaat al een heel stuk beter dan een aantal jaren geleden.’

Bittere noodzaak

De plannen moeten ook jongeren meer betrokken maken bij de ontwikkeling van het accountantsberoep, aldus Wammes. ‘De oude top-down formele structuren voldoen niet meer. De nieuwe governance is bittere noodzaak.’ De gemiddelde leeftijd van de NBA-leden is 48 jaar. We willen ook de twintigers en dertigers erbij betrekken. Die hebben geen zin meer in ellenlange vergaderingen, die willen een open omgeving die inspireert en engageert en ik denk dat dat ook voor veel oudere leden geldt. ‘Ik begrijp de zorg dat de leden minder invloed krijgen’, zei Wammes ook. Maar met de invloed van de kleinere kantoren valt het nu al reuze mee, stelde hij: ‘33% van de 350 mensen in onze 42 gremia komt van onze MKB-leden. Er zijn 25 gremia die onderwerpen behandelen die voor het MKB van belang zijn. Daar is bijna 50% van de zetels bezet door de MKB-accountants.’

De NBA had eerder al gereageerd op de kritiek van Novaa dat de belangen van de MKB-accountant onvoldoende zouden worden behartigd.