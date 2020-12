‘Nieuwe opzet NBA wél in belang MKB-accountant’

In het kader van een nieuwe inrichting van de NBA en de discussie daarover heeft de beroepsorganisatie de eigen activiteiten voor MKB-accountants op een rij gezet. ‘De nieuwe opzet geeft meer ruimte om te participeren in het beroep en de NBA-gremia.’

De NBA geeft in een toelichting aan hoe de belangen van de MKB-accountant extra zijn geborgd in de nieuwe governance. Dat was eerder onderwerp van discussie met de Novaa, die de basis onder de governanceplannen ‘te smal’ en de plannen ‘vaag en ondoordacht’ vindt. ‘De positie van en aandacht voor de MKB-accountant is sinds de fusie tussen NIVRA en NOvAA in 2013 een terugkerend thema bij een deel van de MKB-achterban.’ Maar de plannen zijn in de ogen van de NBA juist voor MKB-accountants een betere oplossing. ‘In digitale communities kunnen zij zich veel gemakkelijker rondom beleids- of werkterreinen verenigen. De NBA ondersteunt dat proces graag.’

Vertegenwoordiging MKB-accountants

Het gevoel dat de MKB-accountant niet gehoord wordt binnen de NBA, is niet juist, vindt de organisatie. ‘De belangrijkste manier waarop het belang van de MKB-accountant geborgd wordt, is door deelname van leden met kennis en ervaring van de samenstelpraktijk en vrijwillige controles in de NBA-gremia.’ Er zijn 42 commissies, werkgroepen en besturen. In 17 daarvan zitten geen MKB-accountants, omdat het daarbij gaat om besturen van de ledengroepen Accountants in Business en Interne- & Overheidsaccountants, of branche- en werkgroepen die niet op de MKB-praktijk zijn gericht, licht de NBA toe. ‘In de overige 25 gremia wordt gemiddeld 45% van de zetels bezet door MKB-accountants, waaronder ook de PBO-organen van de NBA.’

Expliciete MKB-toets

In de nieuwe governance blijft de presentiegeldregeling overeind, zodat kleinere MKB-praktijken de mogelijkheid hebben om tijd aan de beroepsorganisatie te besteden. De Commissie MKB blijft bestaan en breidt het werkterrein uit naar ‘overige assurancediensten’. ‘Overwogen wordt daarnaast om een expliciete MKB-toets op voorgenomen regelgeving in te voeren, om de schaalbaarheid en proportionaliteit hiervan te waarborgen.’

‘Ik had ook niks met de NBA’

Steef Visser, voorzitter van de Commissie MKB en bestuursvoorzitter van Visser & Visser, vindt dat MKB-leden zelf ook veel bijdragen kunnen aan de betrokkenheid. ‘Met de NBA had ik tot een jaar of acht geleden ook niets, ze deden niks voor mij, dacht ik. Totdat je zelf betrokkenheid gaat tonen, je constructief opstelt. Daar zit de NBA ten diepste op te wachten. En dan blijkt er toegevoegde waarde gerealiseerd te worden.’ Het uitgangspunt moet volgens hem dan ook actieve betrokkenheid zijn en de betrokkenheid niet ‘afschuiven op een vertegenwoordiger in een commissie of het bestuur’.

Geen federatief model

Meer interactie zou ook vorm moeten krijgen via een digitaal platform. Daarnaast heeft de NBA gekeken naar een federatief model, maar dat heeft niet de voorkeur. ‘De conclusie was eigenlijk dat dit voor de NBA niet een route is die past bij onze ambitie.’ Het model zou niet aansluiten bij de PBO-taken van de NBA. ‘Het idee van alleen nog indirect stemrecht spreekt het NBA-bestuur evenmin aan. Verder zou het leiden tot het verder opsplitsen van onze beroepsorganisatie. De kosten voor ondersteuning zouden toenemen, met gevolgen voor de contributie. En het zou leiden tot versplintering van kennis.’

Stem blijft geborgd

MKB-accountants zijn al met al gebaat bij de nieuwe plannen, aldus de organisatie. ‘Zij werken veelal vanuit kleine organisaties, zijn gebaat bij kennisdelen en zullen vaker en meer betrokken raken bij de ontwikkeling van het beroep. Bovendien blijft hun stem in besturen en commissies geborgd, bij alle voor het beroep en de beroepsorganisatie belangrijke ontwikkelingen.’

