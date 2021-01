Flynth breidt diensten voor franchisers uit

Flynth is een samenwerking gestart met MCR Retailminds. Dat bedrijf gaat voortaan de vestigingsplaats-onderzoeken verzorgen ten behoeve van franchiseorganisaties. Flynth werkt aan meer uitbreidingen van de dienstverlening aan franchisers.

Volgens Marcel Tijhuis, manager Business Franchise bij Flynth, heeft MCR Retailminds op het zogeheten VPO-gebied een constant aanbod en kan het pieken goed opvangen. ‘Verder hebben ze ruime ervaring met franchise en krijgen ze goede reviews van onder meer Rituals, Audax en Euretco. Ook hebben zij de juiste branchekennis en verrichten ze werkzaamheden voor onder andere DA, Bagels & Beans, Huis & Hypotheek, Intersport, Vodafone, Groenrijk, Subway, Hubo en ReadShop. Sterk punt is ook dat een groot deel van hun proces geautomatiseerd is voor zaken als branche, demografie en verzorgingsgebied. Hierdoor kunnen we snel met elkaar schakelen richting klanten.’

Meer samenwerking op stapel

Flynth wil dit jaar de advisering op franchisegebied naar een hoger plan tillen. Naast het uitvoeren vestigingsplaatsonderzoeken (VPO’s) staan ook samenwerkingsverbanden op stapel op het gebied van expansieplannen, klantenherkomstanalyse, markt- en quick scans, distributieve- en exclusievegebiedenanalyses.