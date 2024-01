Bas Hidding (Flynth) stopt in september

Bas Hidding, voorzitter van de raad van bestuur van Flynth, heeft aangegeven dat hij in september van dit jaar na twee bestuursperiodes zal terugtreden. Hidding heeft dan acht jaar aan het roer gestaan. Flynth is in omzet het zesde accountantskantoor van Nederland.

Bas Hidding trad in 2016 aan als bestuurder bij Flynth. Onder zijn leiding groeide het kantoor naar circa 2.400 medewerkers met rond € 240 miljoen omzet in 2023. Tijdens zijn bestuursperiode voegde Flynth diverse bedrijven toe aan de organisatie, onder meer Rombou, Full Management Support, Bosch & van Rijn en Astrium. Maar vooral de overname van Accon avm in 2022 blijft hangen. Flynth nam de branchegenoot over, nadat dit bedrijf door miljoenenverlies aan de rand van de afgrond was komen te staan. In 2021 onthulde het Financieele Dagblad dat binnen Flynth een machtsstrijd woedde tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Via een statutenwijziging werd de macht van de commissarissen ingeperkt, waarna de aandeelhouders het vertrouwen in de commissarissen opzegde.

Bas Hidding zegt over de afgelopen periode: ‘Ik heb bijzonder mooie jaren meegemaakt bij Flynth. Ik heb leiding mogen geven aan een organisatie die zich vol in transitie bevond. Van een meer lokale speler groeide Flynth uit tot de grootste landelijke aanbieder van advies- en accountancydiensten voor het mkb in Nederland. Ik heb het vaker gezegd en ik herhaal het ook hier: het mkb is een cruciale economische kracht in Nederland. De wens om bij te dragen aan het succes van het mkb is altijd een belangrijke driver voor alle medewerkers en voor mij geweest.’

Beperkte houdbaarheid

Hidding vindt dat dat een CEO van een accountantskantoor een beperkte houdbaarheid heeft. ‘Mijn overtuiging is dat je de (eervolle) functie van voorzitter van de raad van bestuur een bepaalde periode vol energie mag invullen. Daarna is het, ook vanuit good governance, belangrijk dat een nieuwe voorzitter zijn of haar schouders onder een volgende periode zet. Waar Flynth nu staat, maakt dat ik aan het eind van deze benoemingstermijn in vol vertrouwen de taak ga overdragen.’

Reactie RvC

Kees van Dijkhuizen, voorzitter van de RvC: ‘Bas Hidding heeft bij de organisatie de koers uitgezet richting een relevante speler van betekenis in de accountancybranche – en een betrouwbare, onmisbare steun en toeverlaat voor mkb-ondernemers en de publieke sector. Wij respecteren zijn keuze om plaats te maken voor nieuw leiderschap. De gezonde ontwikkeling die Flynth onder zijn bewind heeft doorgemaakt is reden voor de raad van commissarissen om grote waardering uit te spreken voor zijn verdiensten en Hidding zeer te bedanken voor zijn inzet als bestuursvoorzitter van Flynth in de afgelopen jaren.’

Tot september

Bas Hidding blijft tot september 2024 voorzitter van de raad van bestuur van Flynth. Hij is dan 60. Over zijn toekomstplannen is niets bekend gemaakt, net zo min als over zijn opvolging.

Lees hier het interview van Accountancy Vanmorgen met Bas Hidding over de overname van Accon avm.