Aasgier-verwijt: ‘De boodschapper krijgt nu de schuld’

In het Financieele Dagblad werden accountants met aasgieren vergeleken. Het ging over de kosten van de accountantsverklaring die bedrijven nodig hebben om hun NOW-steun te verantwoorden. Fou‑Khan Tsang van Alfa Accountants en Adviseurs reageert.

Wie NOW-steun ontvangt moet met een derdenverklaring (bij steun v an 20.000 tot 100.000 euro) of accountantsverklaring (boven 100.000 euro) aantonen dat de subsidie terecht was. Ondernemers schrikken soms van de kosten van die verklaring. Die kunnen al snel een paar duizend euro bedragen. En daar hebben die ondernemers niet altijd op gerekend. Terwijl ze al lijden onder de crisis komt de accountantsrekening daar nog eens bovenop. In het Financieele Dagblad vergeleek een ondernemer de beroepsgroep donderdag met aasgieren die het laatste stukje vlees nog even weg komen halen.

Snap jij dit beeld?

Fou‑Khan Tsang: ‘Vanuit de ondernemer gezien wel. Hij krijgt steun en moet nu kosten maken voor die steun. Terwijl de crisis nog lang niet voorbij is. Dat voelt natuurlijk niet goed.’

Wat vind je ervan?

‘Het is heel jammer dat sommige ondernemers zo over ons denken. We zitten met de rare situatie dat de accountant de opdracht krijgt van de overheid om zekerheid toe te voegen. Zo kan voorkomen worden dat maatschappelijk geld verkeerd wordt besteed. Het is ook de overheid die de eisen stelt aan de verantwoording door de accountant en daardoor aan de door de accountant te verrichten werkzaamheden. Er is een maatschappelijk belang dat de steun terecht komt bij degenen die er recht op hebben. Daarvoor is een controlemechanisme nodig en de overheid kan dat zelf niet invullen en wil daarom steunen op de deskundigheid van accountants. Feitelijk zijn wij slechts de boodschapper. Het is nu eenmaal vaak zo dat die de klos is.’

Een advies in het FD-artikel aan ondernemers is te shoppen. Een wijze raad?

‘Ach, er zullen best partijen zijn die denken: “Zo kan ik mooi nieuwe klanten binnenhalen!” Het voordeel van de bestaande accountant is dat hij natuurlijk kennis heeft van de klant. Mijn inziens kan een nieuwe accountant dat nooit zonder meerkosten invullen. Of je moet echt twijfels hebben over de kwaliteit.’

Wat dan wel?

‘Volgens mij is er een pleidooi geweest vanuit het beroep om de accountantsverklaring rond de NOW-steun te laten samenvallen met de controle van de jaarrekening. Dan zit de accountant toch in het dossier en kan men het meenemen met de reguliere zaken. Maar veel ondernemers willen eerder duidelijkheid en dan is een separaat onderzoek nodig en dat brengt ook weer kosten met zich mee.’

Hoe gaat Alfa Accountants en Adviseurs met deze discussie om?

‘Wij hebben gekeken hoe wij het zo efficiënt als mogelijk voor de klanten kunnen realiseren. Dus we werken met speciale NOW-teams die meerdere NOW trajecten doen en dus ervaring hebben. Maar laten we niet vergeten dat ook wij mensen hiervoor moeten vrijmaken en opleiden en dat kost ook weer geld. Daarnaast zijn de opdrachten ook niet zonder risico, dat hebben we recentelijk ook gezien en dat zit voor een deel natuurlijk ook in de prijs verdisconteerd. De maatschappij is heel erg fraude avers geworden en we willen het liefst alles tot op de laatste cent gecontroleerd willen hebben. Dat heeft gewoon een prijs.’

Wat zou je ondernemers aanraden?

‘Maak goede en duidelijke afspraken over planning, de uitvoer van de opdracht en de prijs en dan kom je achteraf ook niet voor verrassingen te staan.’

Hoe zou de beroepsgroep zich moeten opstellen?

‘Ik denk dat het in deze tijd belangrijk is dat wij onze klanten goed en efficiënt bedienen. Daar moeten we zeker niet de hoofdprijs voor willen vragen. Mijn oproep naar collega’s is ervoor te zorgen dat we als beroep onze bijdrage leveren aan deze crisis door solidariteit met ondernemers. En niet met commercialiteit.’