Blog | Fiscaal optimaal is niet altijd de juiste oplossing

Als zelfstandig ondernemer en financieel planner kom ik regelmatig klanten tegen die ‘pensioen’ opbouwen of hebben opgebouwd in hun IB-onderneming.

Officieel is pensioen voor de ondernemer vaak alleen pensioen wat eventueel is opgebouwd in loondienst, lijfrentepolissen, via de bv als pensioen in eigen beheer of als oudedagsreserve of als fiscale oudedagsvoorziening binnen de IB-onderneming. Op termijn is het de bedoeling dat de ondernemer een financieel onbezorgde oude dag krijgt. Deels door wat is opgebouwd tijdens de werkzame periode én deels door (deel)verkoop van zijn onderneming.

Bedrijf overeind houden

In het verleden is er vaak pensioen in eigen beheer ‘afgestempeld’ naar een oudedagsreserve. Veel ondernemers kregen zo meer financiële armslag binnen de holding om het vermogen ‘vrij’ te besteden. De waardering en vooral beklemming van vermogen als ‘pensioen’ was er natuurlijk niet voor niets.

Vele jaren heeft dit geleid tot een besparing van winstbelasting met als doel te sparen voor een goed inkomen voor later. Wat ik regelmatig tegenkom in deze tijd van financiële tegenslag, is dat ondernemers de vrije middelen gebruiken om hun bedrijf overeind te houden of om de gelden naar privé te halen als aanvulling op het inkomen. Voor diegenen die het financieel goed doen is vaak het argument dat ze geen beroep op de bank willen doen, maar zelf bank spelen. Hiermee wordt het risico van ondernemen binnen de werkmaatschappij verlegd naar de holding.

Fiscaal afhandelen

Het is belangrijk om dit als aandachtspunt mee te nemen in de jaarlijkse bespreking met uw klant. Voor die ondernemer die nu zijn vermogen nodig heeft om te overleven, zakelijk en privé, is het belangrijk om dit fiscaal juist af te handelen. Niet elke ondernemer doet dit via de officiële weg van een jaarlijkse dividenduitkering, maar laat de rekening courant directie oplopen. Dan heeft uw klant te zijner tijd een dubbel probleem. Enerzijds omdat er minder (of zelfs geen) liquiditeiten meer aanwezig zijn binnen de onderneming en anderzijds omdat er een ‘schuld’ in de vorm van een rekening courant directie is geactiveerd waarover later weer aanmerkelijk belangheffing zal moeten worden betaald. Dus ga op tijd met uw klant in gesprek. Bespreek de verwachtingen voor de toekomst voor wat betreft pensioeninkomen en eventuele verkoopopbrengst. Pas op tijd zaken aan op het gebied van uitgaven, stel vermogen veilig en streef naar rendement op dat vermogen op een passende manier.

FOR niet afgestort

Dit zelfde geldt voor IB-ondernemers. In jaren van voorspoed is er vaak maximaal gedoteerd aan de FOR. Vaak wordt deze post niet van de balans gehaald om af te storten naar een verzekeraar. In de meeste gevallen blijft het geld ‘gewoon’ op de rekeningen staan. De klant vergeet dat dit voor zijn toekomstig pensioen is. Het risico bestaat dat er op AOW-gerechtigde leeftijd een inkomenstekort ontstaat. In verzekeringstaal: een langlevenrisico.

Als het kapitaal niet meer aanwezig is, dan is er tevens sprake van een overlijdensrisico. Zeker voor de achterblijvende partner en kinderen. Dit kan relatief eenvoudig worden opgelost door het sluiten van een passende overlijdensrisicoverzekering. Een financieel planner of een intermediair kan de ondernemer hier goed bij adviseren.

Kortom: pensioen is meer dan een fiscale pot op de balans. Dat weet u als professional wel, maar weet uw klant dat ook?

Lisette Spork is eigenaar van LS personal finance. Dit blog is als eerste geplaatst op Pensioen Vanmorgen.