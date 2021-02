Gewijzigde bijtelling in 2021: wat moet je weten?

Met ingang van 1 januari 2021 wijzigt de bijtelling voor de auto van de zaak zonder CO₂-uitstoot. De korting op de bijtelling is verlaagd tot 10%. Deze korting geldt voor de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde. Voor zonnecelauto’s en waterstofauto’s mag je de korting toepassen op de volledige waarde.

Voor auto’s zonder CO₂-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2021, geldt een verlaagde bijtelling van 12% (22% -10%).

De korting van 10% mag je gebruiken tot een cataloguswaarde van € 40.000. Boven € 40.000 is de bijtelling 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 4.000.

Waterstof- en zonnecelauto’s

Voor waterstofauto’s mag je de korting van 10% toepassen over de volledige cataloguswaarde. Vanaf 1 januari 2021 geldt dit ook voor zonnecelauto’s. Dit zijn elektrische auto’s met geïntegreerde zonnepanelen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

Voor de aandrijving wordt benodigde energie opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat.

De zonnepanelen hebben een vermogen van ten minste 1 kilowattpiek.

Voorbeelden

Hieronder 2 rekenvoorbeelden.

Voorbeeld 1

De werknemer krijgt een zonnecelauto ter beschikking. De datum 1e toelating is 1 februari 2021. De grondslag voor de bijtelling is € 85.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. Hij betaalt elke maand een eigen bijdrage van € 200.

De bijtelling per maand is € 650.

€ 85.000 x 12%: 12 = € 850

minus eigen bijdrage € 200

bijtelling € 650

Voorbeeld 2

De werknemer krijgt een elektrische auto (geen zonnecelauto) ter beschikking. De datum 1e toelating is 1 februari 2021. De grondslag voor de bijtelling is € 85.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. Hij betaalt elke maand een eigen bijdrage voor privégebruik van € 200.

De bijtelling per maand is € 1.025.

(€ 40.000 x 12%): 12 = € 400

(€ 45.000 x 22%): 12 = € 825

totaal € 1.225

minus eigen bijdrage € 200

bijtelling € 1.025

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2021