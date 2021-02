Accountants, zó houd je overzicht over je NOW-aanvragen

Vanaf 15 februari kunnen ondernemers een NOW-aanvraag indienen voor de NOW 3.2 (= 4e aanvraagperiode bij UWV), als zij geen beroep hebben gedaan op NOW3. Help jij je klanten met de NOW-aanvragen? Dan blijkt het soms een uitdaging te zijn om overzicht te houden over alle uitstaande aanvragen en de fase waarin iedere aanvraag zich bevindt.

Overzicht over status en fase

Onze klanten vroegen ons te helpen bij het bieden van dit overzicht. In Twinfield Samenwerken werken we al met standaard sjablonen voor verschillende diensten: de service overeenkomsten. Aan elke dienst is een uniform werkproces gekoppeld waaruit automatisch taken en mijlpalen voortkomen. Deze worden gepresenteerd in een heldere tijdlijn. Hiermee kun je daadwerkelijk gaan sturen op deadlines en overzicht houden op status van lopend werk. Deze werkwijze is bij uitstek bruikbaar voor het monitoren van NOW-aanvragen van je klanten.

Nieuw: NOW sjablonen in Twinfield Samenwerken

Daarom hebben we in Twinfield Samenwerken nieuwe service overeenkomst sjablonen voor de NOW-aanvragen toegevoegd. Overeenkomstig de NOW-aanvragen bevat het sjabloon verschillende fases met daarbinnen de taken die nodig zijn om een mijlpaal te behalen. Als je precies bijhoudt welke taken zijn afgehandeld, biedt Twinfield Samenwerken je het gewenste overzicht. Hierin komt de kracht van Twinfield Samenwerken goed tot zijn recht! Bekijk deze video om te zien hoe het werkt.

Bron: Twinfield

Ook gebruik maken van Twinfield Samenwerken en de NOW sjablonen?

Plan dan een vrijblijvende online demo in. Hierin nemen we je mee door Twinfield Samenwerken en laten we je zien wat de voordelen en functionaliteiten zijn.

Over Twinfield Samenwerken.

Twinfield Samenwerken is een pakket waarmee je als accountant gestructureerder kunt werken en sneller kunt schakelen met collega’s en klanten. Dankzij een uniform en transparant werkproces met automatische taken en reminders helpt Twinfield Samenwerken je beter te sturen op deadlines en gemakkelijk te communiceren met klanten. Twinfield is een onderdeel van Wolters Kluwer Tax & Accounting.