Honkbalpionier koos toch voor accountancy

De vorige week overleden honkbalpionier Han Urbanus moest kiezen tussen topsport in Amerika en accountancy in Nederland. Hij koos voor het laatste en was jarenlang in dienst van KPMG.

Sportcarrière

Urbanus overleed 5 februari op 93-jarige leeftijd. De honkballer kwam jarenlang uit voor OVVO uit Amsterdam Oost, waarmee hij vijfmaal achtereen het landskampioenschap behaalde. De rechtshandige werper speelde twaalf jaar voor het Nederlands honkbalteam. In 1952 werd hij uitgenodigd om deel te nemen aan een trainingskamp van de New York Giants. Na de watersnoodramp van 1953 in Nederland reisde Urbanus met een speciale sponsortrein met onder meer actrice Jane Wyatt door de Verenigde Staten om geld in te zamelen voor de slachtoffers.

Lange studie

Bij die inzamelingstrip werd Urbanus een contract aangeboden om prof te worden, maar de Amsterdammer verkoos zijn baan als assistent-accountant en zijn vrouw boven een ongewis avontuur in de lagere profregionen. Hij deed elf jaar over een studie accountancy. Hij werkte lang bij KPMG. Als partner van die organisatie was hij betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en controle.