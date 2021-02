Mogelijk verbod op gratis koffiebekertje op kantoor

Nederland moet voor 1 juli een plan hebben om het gebruik van kunststof beker- en voedselverpakkingen aanzienlijk te verminderen. Een van de opties is gratis koffiebekertjes op kantoor te verbieden.

3 miljard

In Nederland verdwijnen jaarlijks 3 miljard kartonnen bekertjes en 500 miljoen plastic bekertjes in de afvalbak. Een grove schatting van de klimaatimpact bedraagt ruim 45 kton CO2-eq. Aanvullend onderzoek laat zien dat bij de Rijksoverheid jaarlijks zo’n 110 miljoen kartonnen bekers worden gebruikt. Dit zijn er ongeveer drie per medewerker per dag. Hieruit blijkt dat werknemers bij bedrijven en de overheid een grote gebruiker zijn van wegwerpbekers. Een van de ideeën is daarom om koffiebekertjes (bijvoorbeeld op kantoor) te beprijzen. Dit zou het gebruik van een eigen mok stimuleren. CE Delft onderzocht wat de impact van een dergelijke maatregel zou zijn.

25-30 cent

CE Delft heeft onder meer gekeken naar experimenten met beprijzing in de Verenigde Staten. Daar lijkt een zwak verband tussen de prijs van de beker en het effect. Bij een prijs hoger dan € 0,17 per beker is er een consumptiereductie van meer dan 15%. Mensen kiezen dan vaker voor het gebruik van een eigen beker. In de meeste regio’s waar koffiebekertjes niet meer gratis zijn wordt gewerkt met een verplichte vergoeding van 25 cent. Volgens sommigen is bij een prijs 29 cent een reductie van 30 procent ‘niet onrealistisch’.

Draagtasjes

De EU hoopt op eenzelfde succes als met de beprijzing van plastic draagtasjes in 2016. Met een richtprijs van 25 cent per tasje (vaak is de prijs lager) heeft dit geleid tot een reductie van 70 procent. Uit een evaluatie van 2019 door Rijkswaterstaat blijkt dat sinds 2015 het aantal plastic draagtassen in het zwerfafval met ongeveer 60% is gedaald. Toch zijn de resultaten niet één-op-één vertaalbaar, stelt CE Delft, omdat het meenemen van een tas eenvoudiger is dan een beker en een tas niet altijd nodig is.

Lees hier het onderzoek van CE Delft.