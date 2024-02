ABN Amro: meeste sectoren kunnen klimaatdoelen halen

Voor het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven is het haalbaar om de klimaatdoelen die zijn gesteld voor 2030 te bereiken, zo concludeert ABN Amro. Klimaatneutraal worden is een ander verhaal: dat is voor veruit de meeste sectoren niet mogelijk. Uitzonderingen daarop vormen de papierindustrie, de bouwmaterialenindustrie, de elektro-industrie en de elektriciteitssector.

De onderzoekers hebben zich gericht op de invloed van koolstofarme technologieën op de broeikasemissies van het bedrijfsleven op de klimaatdoelen richting 2030 en 2050. Er zijn 21 sectoren belicht, die meer dan 75 procent van alle emissies vertegenwoordigen. ‘Met de beschikbare technologieën voor het koolstofarm maken van de economie zou de doelstelling voor 2030 haalbaar kunnen zijn als bedrijven in sectoren met de beschikbare koolstofarme technologieën aan de slag gaan.’

Het doel voor 2030 is om het emissieniveau te hebben teruggeschroefd tot 55 procent van het niveau van 1990. In het scenario dat bedrijven minder proactief handelen, blijft het 2030-doel echter al voor veel sectoren buiten bereik. Knelpunten zijn onder andere de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en kritieke materialen, maar ook de kosten en beschikbaarheid van financiering voor de overgang.

Maatregelen nu bepalen succes op lange termijn

Met name industrieën als voedingsmiddelen, aardolie en basismetalen hebben met een relatief grote uitdaging te maken. ‘In transportsectoren en in water- en afvalbeheer is het aantal radicale koolstofarme technologieën minder of zijn de voorwaarden en eisen voor de technologie om door te breken minder beschikbaar of is het overheidsbeleid minder streng of transparant. Het succes van klimaatmaatregelen die op de korte termijn – tot 2030 – worden genomen, gaat het pad naar 2050 grotendeels bepalen.’

Industrie ligt het meest op koers

Met de huidige technologieën om broeikasgassen (BKG) te verminderen liggen de klimaatdoelen voor 2030 binnen handbereik voor de Nederlandse industrie. In het vervoer of bij waterbedrijven en afvalbeheer zijn de uitdagingen het grootst. ‘Daar ligt het aantal radicale technologieën om de BKG te verminderen lager of zijn de middelen niet beschikbaar om de technologie te laten doorbreken. Zo is elektrificatie in de vervoerssector de heilige graal voor een klimaatneutrale toekomst, maar is de penetratie ervan ontoereikend tot dusver om het gestelde 2030-doel te kunnen halen.’ Industriële sectoren staan er goed voor, bij de niet-industriële bedrijfstakken blijft het doel een grote uitdaging.

Uitstoot zakelijke dienstverleners groeit

De zakelijke dienstverlening levert maar een marginale bijdrage aan de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen, maar heeft in de afgelopen 32 jaar ook relatief weinig progressie geboekt met BKG-emissiereductie, concludeert de bank. ‘Sterker nog, van 1990 tot aan 2022 zijn de BKG-emissies met 41 procent toegenomen.’ Om het 2030-klimaatdoel te bereiken moet de sector de emissies jaarlijks met minimaal 8 procent reduceren tot aan 2030.