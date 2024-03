Accountancy Vanmorgen komt met een nieuwe rubriek: de Tempered Radicals. Anja van Hout interviewt samen met Mark de Lat een aantal tempered radicals in de accountancy op het gebied van duurzaamheid. De eerste aflevering van deze rubriek is (niet helemaal toevallig) met opinieleider, onderzoeker, kenniskunstenaar en teamcoach Mark de Lat.

Wat betekent de term ‘tempered radicals’ voor jou?

“Tempered radicals zijn voor mij individuen die radicale ideeën hebben, maar deze met respect voor anderen en het systeem benaderen. Het betekent voor mij het balanceren tussen vernieuwing en respectvol handelen. Ik hoop dat we met deze rubriek niet alleen de mens achter de professional laten zien, maar dat het ook dient als een bron van inspiratie voor positieve verandering binnen de accountancywereld.”

Wat maakt dat jij zo geïnteresseerd bent in het thema duurzaamheid?

“Ik ben opgeleid als bestuurskundige en heb van huis uit een maatschappelijke focus meegekregen. Een maatschappelijke focus die op verschillende momenten in mijn loopbaan terug is gekomen. In mijn functie als HRM-consultant bij KPMG kwam ik bijvoorbeeld in aanraking met de Investors in People Standards. Deze standaard richtte zich op opleiding en ontwikkeling. Het triggerde mijn interesse in de rol van accountants bij het creëren van sociale waarde.

In 2016, tijdens gesprekken over de betekeniseconomie, besefte ik dat het ook anders kon. Dat we niet alleen gericht hoeven te zijn op winst maken, maar ook op het creëren van maatschappelijke-, sociale en ecologische waarde. Het maakte mij duidelijk dat ik zelf was geschoold om op maar één manier naar de economie tekijken. Onder andere het boek ‘Donuteconomie’ van Kate Raworth triggerde mij om vanuit andere perspectieven naar de economie te leren kijken. Toen is voor mij het bijna pastorale werk begonnen om bedrijven en mensen bewust te maken van meervoudige waarde.”

Waar ben je momenteel mee bezig?

“Vorig jaar ben ik gestopt als aandeelhouder bij Eshuis Accountants en Adviseurs. Ik wilde een breder platform om mijn roeping, zo kun je het gerust noemen, uit te dragen. Ik wist nog niet precies hoe ik dit wilde doen, maar al snel diende zich een aantal vormen aan. Een van die vormen is dat ik twee dagen in de week bij Eshuis werk als opinieleider en strateeg op het gebied van duurzaamheid. Dat doe ik voor Eshuis, maar ook voor PrimeGlobal, de internationale organisatie waar Eshuis als mkb-kantoor aan verbonden is. Ik ben voorzitter van de Community of Practice Sustainability binnen PrimeGlobal en dat stelt me in staat om kantoren internationaal aan te moedigen en te prikkelen om duurzaamheid te omarmen.

Daarnaast ben ik bezig met een PhD-programma waarin ik onderzoek doe naar het effect van CSRD op de mkb-accountant. Mijn doel is om te begrijpen hoe CSRD een rol kan spelen in de waardepropositie van een kantoor en hoe het de rol van de accountant in het maatschappelijk verkeer beïnvloedt. Ik vind deze combinatie geweldig; ben eigenlijk gewoon weer een jongen van tien die met Lego speelt. Ik ben nieuwsgierig van hoe dingen dan wél zouden kunnen. Mag me bemoeien met hoe duurzaamheid in het onderwijs en in onderzoek wordt meegenomen. En dat kan ik ook in mijn rol als onderzoeker bij de Hogeschool Saxion en als promovendus bij Nyenrode oppakken.

Vanuit deze rollen kan ik mijn geloof en ideeën over duurzaamheid uitdragen en mijn nieuwsgierigheid delen. Dat vind ik gewoon tof. Ik ben eigenlijk een speurneus, een onderzoeker die nadenkt over hoe we naar integrale waarde kunnen gaan en naar meervoudige waarde van ondernemingen kunnen kijken.”

Hoe voelt het voor jou om een bijdrage te leveren aan de bewustwording in de accountancybranche met betrekking tot duurzaamheid?

“Ik voel me ingetogen trots. Het gaat niet om mij persoonlijk, maar om de maatschappelijke impact die we kunnen maken. Hoe we elkaar kunnen uitdagen en van elkaar kunnen leren. Ik vind het gaaf om een rol te spelen bij het creëren van verandering en bewustwording binnen de branche. Mijn manier van bijdragen past bij mij, en hoewel ik bescheiden wil zijn over mijn rol, ben ik trots op de impact die we samen kunnen hebben.”

Waar ben je het meest trots op?

“In 2016 liep ik voor het eerst tegen het begrip B Corp aan. B Corp een internationaal keurmerk voor ondernemers dat toetst op het realiseren van maatschapelijke, sociale en ecologische waarde. Het behalen van het B Corp-certificaat met Eshuis was voor mij en de organisatie geen doel op zich, maar een hulpmiddel om met duurzaamheid aan de slag te gaan, al voordat de CSRD er was. Ik ben er trots op dat het ons is gelukt het als hulpmiddel te gebruiken en de certificering voor elkaar te krijgen. En ik vind het nog mooier dat we dat nu ook als hulpmiddel gebruiken binnen PrimeGlobal om elkaar te prikkelen onze businessmodellen voor een betere wereld in te zetten.

Met een aantal kantoren zijn we aan het kijken wat we van elkaar kunnen leren. Hoe gaan we om met het creëren van meervoudige waarde? Hoe pakken we duurzaamheid op als thema in de arbeidsmarkt? Wat hebben we dan te leren als het gaat om ecologie? Kunnen we daar dingen samen in oppakken? Ik ben er trots op dat ik daar een rol in mag vervullen. Ik beleef er veel plezier aan dat ik samen met collega’s in de accountancy en in het onderwijs maatschappelijk impact mag maken. En het is prachtig te ervaren hoe we elkaar daarop kunnen uitdagen.”

Welke rol kunnen accountants volgens jou spelen in het aanpakken van duurzaamheidsvraagstukken?

“Ik geloof sterk dat accountantskantoren een cruciale rol kunnen spelen in het aanpakken van duurzaamheidsvraagstukken. De aanpak van CSRD-issues vraagt van accountants samenwerking en het overstijgen van concurrentieparadigma’s. Kantoren moeten strategisch nadenken over hoe ze zich verhouden tot duurzaamheid en zich bewust worden van de impact van duurzaamheid op hun waardepropositie. Het denken moet verschuiven van de agency-theorie, die gebaseerd is op wantrouwen en korte termijn, naar de stewardship-benadering, die vertrouwen en langetermijndenken bevordert. Ik sluit daarbij graag aan op de uitspraak van mijn promotor en hoogleraar duurzaamheid en stewardship André Nijhof: don’t blame the people, blame the game. De discussie gaat namelijk vaak over de uitkomsten van het spel en niet over de spelregels. Klopt het dossier wel? Hebben we de fraude wel onderzocht? Als wij van de accountant een andere rol verwachten in het spel, dan moeten we de accountant ook helpen de spelregels te veranderen.”

Hoe ga je om met scepticisme of kritische mensen op het gebied van CSRD?

“Eigenlijk schep ik daar genoegen in. Ik heb afgelopen jaar veel accountants voor mijn neus gehad tijdens verschillende sessies die ik heb gegeven in het kader van het verplichte onderwerp duurzaamheid. En hoewel ze niet allemaal blij waren, is het voor mij dat ongemak waard. Het feit dat er altijd mensen zijn die na de tijd bij me komen en zeggen dat ze er nog niet eerder zo over hadden nagedacht, maakt mijn dag goed. Ik richt me op de mensen die positief en inhoudelijk uitgedaagd worden door het onderwerp duurzaamheid, en die ook een stap vooruit willen zetten om zo de maatschappelijke waarde van de accountant te versterken.”

Welke initiatieven op het gebied van duurzaamheid vind je waardevol?

“Wat ik mooi vind om te zien is dat concurrenten elkaar beginnen op te zoeken en samen beginnen te werken op dit thema. Het staat nog in de kinderschoenen, maar het begint te komen. De gesprekken binnen en buiten PrimeGlobal over hoe we ons tot duurzaamheid verhouden en welke positie we innemen in de maatschappij zijn voor mij erg waardevol. De aftrap van deze rubriek help daarin ook mee. We reiken hiermee de hand aan anderen die ook, op getemperd radicale wijze, met dit vraagstuk bezig zijn.

En misschien komt er een moment dat we samen zeggen: ‘Getemperde radicalen verenigt u’. Laten we samen kijken wat we daarvan vinden. En wat we kunnen doen vanuit het talent en de netwerken die iedereen vertegenwoordigt. Want uiteindelijk is het niet het kantoor dat het doet, maar het zijn altijd de mensen. En die mensen beïnvloeden elkaar binnen het kantoor, binnen hun sector. Dat biedt mogelijkheden voor samenwerken en het realiseren van een positief maatschappelijke impact als sector.”

Welke ‘tempered radical’ wil jij graag interviewen en waarom?

“Ik vind Jirina van Daal van Flynth een van de mensen die buitengewoon bevlogen op dit onderwerp is. Ze is bezig met verduurzaming van ondernemingen en heeft zich gespecialiseerd in CSRD. Naast haar werkzaamheden bij Flynth is ze betrokken bij Hogeschool Inholland en doceert ze op het gebied van Externe Verslaggeving. Ze ontmoet, net als ik, genoeg mensen met weerstand, maar ze gaat gewoon door. Jirina is voor mij een van de vaandeldragers op het gebied van CSRD.”

De interviews in deze rubriek zijn op persoonlijke titel en vertegenwoordigen daarmee niet per definitie de visie van de organisaties waaraan de geïnterviewden verbonden zijn.