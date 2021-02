Grant Thornton start initiatief voor ‘purpose accounting’

Zes zakelijke dienstverleners, waaronder Grant Thornton, hebben het Purpose Accounting Collective (PACC) opgericht.

Partners in het PACC zijn advocaten- en belastingadvieskantoor Bruggink & Van der Velden, adviesbureaus Fresh Forward en Kirkman Company, certificatie-instelling Kiwa en communicatie- en designbureau Mattmo. Grant Thornton is met name betrokken via consultancydochter Sinzer.

Inzicht geven in waardecreatie

Doelstelling van het collectief is ‘voor het Nederlandse midden- en grootbedrijf de kansen van brede waardecreatie laagdrempelig en ondernemend te implementeren’. Waardecreatie in financiële, sociale en ecologische zin wereldkundig maken biedt ondernemers nieuwe kansen, is de overtuiging. ‘Financiële prestaties van ondernemingen worden van oudsher kritisch bekeken en gevalideerd. Anno 2021 wil een ondernemer zich ook op ecologisch en sociaal gebied onderscheiden en invulling geven aan zijn maatschappelijke positie en rentmeesterschap.’

Transitie naar circulair en duurzaam

Zowel de wet- en regelgeving als de behoefte van de consument beweegt zich richting een circulaire, inclusieve en duurzame economie, geeft Marlon van Dijk, partner bij Grant Thornton, aan: ‘Nederland wil en kan daarin koploper zijn. Met het Purpose Accounting Collective willen we deze transitie enerzijds vereenvoudigen en anderzijds de businesskansen voor ondernemers verzilveren.’

Geïntegreerd advies

Binnen het PACC levert elk bureau vanuit zijn eigen discipline een bijdrage aan het geïntegreerde advies aan de gezamenlijke opdrachtgevers. ‘PACC is ervan overtuigd dat geïntegreerd advies een veel hogere opbrengst creëert voor ondernemers dan gefragmenteerd.’

Opdrachtgevers krijgen tools als nieuw ontwikkelde scans en rapportagemethodieken om de kansen van brede waardecreatie optimaal te benutten. ‘PACC wil eraan bijdragen dat in 2030 ten minste 30% van het Nederlandse midden- en grootbedrijf een vorm van purpose accounting heeft geïmplementeerd.’