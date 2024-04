Personalia | Tjeerd Krumpelman versterkt als partner de duurzaamheidspraktijk van Grant Thornton  

Grant Thornton Nederland versterkt haar duurzaamheidspraktijk met de komst van Tjeerd Krumpelman. Als partner wordt Krumpelman onderdeel van Impact House van Grant Thornton, dat een leidende positie nastreeft op het gebied van duurzaamheid en impact.

Over Tjeerd Krumpelman

Tjeerd Krumpelman werkte de afgelopen 24 jaar binnen de financiële sector, waarvan de laatste 10 jaar als Global Head of Reporting, Regulations en Stakeholder Management bij ABN AMRO. Hij leidde een team dat advies biedt op het gebied van duurzaamheid en was verantwoordelijk voor geïntegreerd denken, niet-financiële- en impactrapportage. Naast deze functie is en blijft Tjeerd voorzitter van de Integrated Thinking & Strategy Group van de IFRS Foundation, lid van de IMA Sustainable Business Management Taskforce, lid van de adviesraad van het Center for Corporate Reporting en bestuurslid van de Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

“Tjeerd Krumpelman is een welkome aanwinst voor onze duurzaamheidspraktijk” zegt CEO Marcel Blöte. “Zijn bewezen staat van dienst in het bevorderen van duurzaamheid en geïntegreerde rapportage sluit naadloos aan bij onze marktpositie en ambities. Met zijn leiderschapskwaliteiten en inzichten is Tjeerd in staat om een complex, internationaal stakeholderveld te managen en uit te dagen. Dat is precies wat nodig is om organisaties te helpen in de transitie naar een meer duurzame en inclusieve economie en maatschappij. De urgentie voor toekomstbestendig ondernemen is helder. Tegelijkertijd verandert de context voor organisaties razendsnel: nieuwe wet- en regelgeving en standaarden rondom duurzaamheid, veranderende klantvragen en data eisen op een breed scala aan thema’s. Daar biedt Grant Thornton met Impact House op een praktische manier de helpende hand. De kennis en ervaring van Tjeerd geeft nog meer slagkracht aan onze gespecialiseerde dienstverlening van strategie en purpose tot het meten van impact, verslaglegging over en verantwoording op milieu, sociale en economische aspecten.”

Rol bij Impact House

Impact House ondersteunt organisaties met duurzaamheids- en impactstrategie, meten en verslaglegging, evenals toenemend met ‘audit-readiness’ van ESG-informatie. Binnen Impact House gaat Tjeerd Krumpelman zich bezighouden met ondersteunen van met name grote organisaties in het versterken van geïntegreerd denken, het bevorderen van duurzame bedrijfspraktijken en het inzetten van verslaglegging als middel om duurzame transitie te versnellen. Krumpelman: “Ik kijk er enorm naar uit om samen met het team te bewerkstelligen dat bedrijven en organisaties in Nederland maar ook internationaal de kansen zien van een duurzame strategie. Het internationale netwerk van Grant Thornton biedt interessante kansen om over de grenzen heen te leren van best practices en bedrijven die vooroplopen met de juiste strategische aanpak verder te brengen. Ik ben onder de indruk van de kennis en de drive van het team van Impact House. De lat ligt hoog en dat sluit naadloos aan op mijn persoonlijke ambitie. Door de open cultuur en slagvaardige manier van werken die ik nu al ervaar binnen Grant Thornton ben ik ervan overtuigd dat we er met elkaar in slagen de noodzakelijke transitie bij onze klanten te helpen versnellen.”

