Eerste week levert 60% meer NOW 4-aanvragen op

Het UWV heeft sinds vorige week maandag ruim 34.000 aanvragen ontvangen voor de vierde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarvan zijn er al 22.000 toegekend.

Aan 958 werkgevers is ook al een voorschot overgemaakt, voor in totaal € 30 miljoen. Het aantal NOW-aanvragen is meer dan de helft (60%) hoger dan in de derde aanvraagperiode. Toen leverden de eerste vijf dagen ruim 21.000 aanvragen op. UWV-bestuurslid Janet Helder schrijft die grotere belangstelling toe aan de lockdown. ‘Maandag stroomden de aanvragen voor een tegemoetkoming in de loonkosten dan ook meteen binnen. De dagen daarna is het iets rustiger geworden, maar gaat het nog steeds om duizenden aanvragen per dag.’

Voorschotten nog deze week betaald

De NOW 4-regeling voorziet in een tegemoetkoming voor de periode januari-maart aan werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden. De maximale tegemoetkoming is 85% als het omzetverlies 100% bedraagt. Het voorschot beloopt 80% van de tegemoetkoming en wordt in drie termijnen betaald. De 22.000 goedgekeurde aanvragen leveren samen een voorschot op van € 404 miljoen. Daarvan is dus al € 30 miljoen overgemaakt, de rest volgt volgens het UWV direct na het weekend. ‘Het is goed om te zien dat ook nu het betaalproces voorspoedig verloopt’, aldus Helder. Aanvragen kunnen tot en met 14 maart worden ingediend.