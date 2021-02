Boekhoudtool Tellow wil in Nederland groeien door Deense investering

De Nederlandse boekhoudtool Tellow verbreedt zijn doelgroep van zzp’ers naar het kleinbedrijf. Het Deense moederbedrijf Ageras steekt miljoenen in het bedrijf om de verdere groei mogelijk te maken.

Gebruikers verdubbelen

Dit meldt Thomas Vles, de nieuwe ceo van Tellow, in het FD. Tellow heeft een boekhoudapp waarmee kleine bedrijven offertes kunnen maken, facturen kunnen versturen en ook meteen hun btw-aangifte en winst- en verliesrekening kunnen maken. Gebruikers betalen een vast bedrag per maand, met meer of minder uitgebreide abonnementen. Mede dankzij de investering hoopt Tellow, dat zo’n tien medewerkers telt, het gebruikersaantal dit jaar te laten verdubbelen tot zo’n 20.000. Ook staat een verbreding van de doelgroep op het programma. Waar het platform er nu alleen voor zzp’ers is, richt het bedrijf zich straks ook op bedrijven met tot ongeveer tien medewerkers.

Concurrentie

Vles, tevens managing director van de Dutch Startup Association (DSA), wil de strijd aangaan met gevestigde spelers als Exact en Visma. Het streven is het aantal gebruikers dit jaar te laten verdubbelen tot twintigduizend. Ook het productaanbod wordt verbreed. Gedacht wordt aan een urenregistratie-tool en een toepassing die berekent hoeveel geld je opzij moet zetten voor de inkomstenbelasting. Tellow werd vorig jaar door Ageras overgenomen. Het Deense bedrijf blijft daarnaast in Nederland actief met een specialistendatabank voor accountants, boekhouders, auditors, belastingadviseurs en financieel adviseurs. Naast Tellow heeft Ageras ook de boekhoudapps Billy en Meneto.