BV Nederland teleurgesteld in kabinet

Bedrijfstakken die meer lucht krijgen, zijn tevreden. Maar de rest van ondernemend Nederland reageert teleurgesteld op de versoepelingen van de lockdown. De horeca voorziet burgerlijke ongehoorzaamheid.

Klein beetje lucht

Demissionair premier Mark Rutte kondigde tijdens zijn persconferentie over het coronabeleid aan dat klanten zich minimaal vier uur voor hun winkelbezoek moeten hebben aangemeld. Ook mogen er maximaal twee klanten per verdieping van een winkellocatie tegelijk aanwezig zijn. Die moeten daar minimaal tien minuten zijn. Contactberoepen mogen weer, met uitzondering van sekswerk. ‘Het is een klein beetje lucht’, laat Biesheuvel in de media weten, ‘Maar het is voor veel ondernemers onvoldoende, er is niks gezegd over hoe het straks verder gaat met horeca en evenementen. Er is totaal geen perspectief, wat is de langetermijnstrategie?’

Dealers blij

Voor autodealers of fietsenverkopers is het goed nieuws dat klanten op afspraak weer hun winkels en showrooms mogen bezoeken, stelt de branchevereniging voor de mobiliteitssector RAI Vereniging. Nederlandse winkeliers zijn juist ‘ontzettend teleurgesteld’ dat het kabinet alleen winkelen op afspraak mogelijk maakt en dat ze niet weer gewoon de deuren kunnen openen. Die maatregel gaat ‘geen verlichting bieden voor het overgrote merendeel van de winkels in Nederland’, stelt branchevereniging Raad Nederlandse Detailhandel (RND). Volgens de RND kunnen winkels verantwoord weer open volgens de richtlijnen die vorig jaar ook zijn gebruikt zoals een maximaal aantal klanten per winkel. Winkeliers snakken dan ook naar versoepeling, aldus de branchevereniging.

Retail lijdt

Ook winkeliersvereniging INretail begrijpt de zeer beperkte opening van winkels niet. ‘De schade in de retail is ongekend groot en het openen van winkels is de enige echte oplossing’, aldus de organisatie. Dat winkels veilig open kunnen, zou bewezen zijn met protocollen die winkeliers na de virusuitbraak in maart hadden opgesteld. INretail gaat vandaag al in gesprek met minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken over de verdere uitwerking van alle voorwaarden die aan het winkelbezoek zijn verbonden.

Waarom onderscheid?

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de versoepelingen voor de contactberoepen en de winkels met ingang van 3 maart. Voor ondernemers in de andere gesloten sectoren is het echter een zware teleurstelling dat niet ook daar de eerste stappen naar heropening zijn gezet. ‘We hadden juist over de volle breedte die stap naar voren willen maken. Nu is er toch weer onderscheid gemaakt naar sectoren en kunnen bijvoorbeeld de sportscholen en de horeca nog steeds niets.’ De ondernemingsorganisaties verwachten van het kabinet dat er op 8 maart, het volgende beslismoment, dan wél een integraal heropeningsplan ligt. Daarin moeten dan de slimme ideeën uit de getroffen sectoren en de inzet van testcapaciteit zijn meegenomen, waardoor er méér sneller open kan en ondernemers ook duidelijkheid krijgen over wat wanneer mogelijk is. ‘Een plan met perspectief is hard nodig, want de situatie is voor veel ondernemers nu uitzichtloos.’

Horeca

Meest gedesillusioneerd is de horeca. Dat woord kwam tijdens de persconferentie niet of nauwelijks aan bod, laat staan eventueel verruiming van de coronamaatregelen voor deze zwaar getroffen branche. Met een bodemprocedure tegen de Staat in het vooruitzicht stelt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dat het een kwestie van tijd is voordat horecazaken tegen de regels in weer opengaan voor gasten. ‘Het kan niet heel lang meer duren voordat mensen de deuren ondanks alles weer openen. Ik vrees dat ik dat niet kan tegenhouden’, schetst voorzitter Robèr Willemsen de situatie. ‘Wij krijgen steeds meer van dit soort signalen via apps, e-mails en social media.’ Het zou onder andere gaan om ondernemers die volgende week of de week daarna hun terrassen zouden openen.

Worst case

Viroloog Louis Kroes zei tegen BNR radio dat het kabinet zich heeft gebaseerd op voorspellingen van het RIVM van 4 februari. Inmiddels lijken die scenario’s wel erg somber. Kroes noemt de derde golf zelfs ‘een loos begrip’. Berekeningen zijn veelal gebaseerd op een worst case-scenario, meent de viroloog, wat al gauw kan leiden tot een verstikkend ‘better safe than sorry’-beleid.