Ombudsman opent meldpunt schuldhulp voor zzp’er

Ombudsman Reinier van Zutphen heeft maandag een meldpunt geopend voor zzp’ers. Hij roept hen op ervaringen met de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening aan hem te melden.

De aanleiding voor het openen van het meldpunt is dat 650.000 burgers te maken hebben met problematische schulden. ‘Gevreesd wordt dat dit aantal door de coronacrisis snel zal oplopen. Vooral zzp’ers zullen de komende periode voor hulp en ondersteuning bij gemeenten aankloppen.’ De Nationale ombudsman gaat daarom een grootschalig onderzoek starten. ‘In hoeverre worden zzp’ers ruimhartig toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening? En nemen gemeenten hierbij de uitgangspunten uit zijn eerdere rapporten ‘Een open deur?’ en het vervolgonderzoek in acht?’, wil hij weten.

Schuldhulp nauwelijks op orde

Volgens Van Zutphen lijkt een deel van de gemeenten de dienstverlening aan ondernemers (nog) nauwelijks op orde te hebben. ‘Ik ontvang signalen dat ondernemers worden geweigerd of schuldhulp voor deze groep zelfs nog niet bestaat. Dit vraagt om bijzondere aandacht. Gemeenten moeten voldoende deskundigheid en capaciteit in huis halen, zodat zij goed voorbereid zijn op de verwachte grote toestroom van zzp’ers.’ De meldingen bij het steunpunt worden meegenomen in het onderzoek naar mogelijke knelpunten voor zzp’ers in de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het meldpunt is te bereiken via: meldpuntzzp@nationaleombudsman.nl.

Wet aangepast

In eerdere rapporten constateerde de ombudsman dat gemeenten bepaalde groepen burgers, waaronder zzp’ers, categoraal uitsluiten van schuldhulp, terwijl de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) dat niet toelaat. In de wet is inmiddels expliciet opgenomen dat zelfstandige ondernemers recht hebben op schuldhulpverlening.