Contactberoepen hoeven te veel aan NOW-steun nog lang niet terug te betalen

Vanaf 3 maart mogen de meeste contactberoepen weer aan de slag. Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere bedrijven kan dit betekenen dat ze te veel NOW-steun hebben aangevraagd. Berichten dat zij hierdoor in acute financiële problemen komen zijn echter paniekvoetbal.

Vooraf inschatten

Ondernemers moeten bij elke nieuwe aanvraagperiode voor de NOW inschatten hoeveel hun omzetverlies zal zijn. Ook contactberoepen deden dit. Omdat zij het opheffen van de lockdown op het moment van aanvragen niet konden voorzien, hebben zij vaak NOW-steun voor de maximale periode van 3 maanden aangevraagd. Nu zij vanaf 3 maart weer aan de slag mogen, hebben zij vanaf maart minder omzetverlies dan opgegeven bij het UWV. Dit te veel ontvangen voorschot zal moeten worden terugbetaald.

Pas in 2022

Vanmorgen berichtte BNR Ochtendspits dat contactberoepen ‘grote zorgen’ zouden hebben over het terugbetalen van het te veel aan noodsteun. Dit geld is namelijk in veel gevallen al uitgegeven aan het dichten van financiële gaten. Maar de zorg lijkt voorbarig. UWV laat weten dat de afrekening van de huidige NOW-periode (NOW-4) pas plaatsvindt vanaf 31 januari 2022. Bedrijven hebben dan nog tot 23 oktober 2022 de tijd om het te veel ontvangen voorschot te retourneren. Dat contactberoepen in acute financiële problemen komen doordat zij te veel ontvangen NOW-steun moeten terugbetalen is dus niet waar. Daarnaast zijn er terugbetalingsregelingen mogelijk.

Op www.simulatienow.nl kunnen ondernemers zelf berekenen hoeveel steun ze moeten terugbetalen.