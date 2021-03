Baker Tilly ontkent ontlastend onderzoek naar boekhouding Lavide

De voormalig CEO van Lavide, Salar A, wordt verdacht van hypotheekfraude en witwassen. Het beursbedrijf reageert verrast. Baker Tilly zou bij een onderzoek naar de boekhouding geen onregelmatigheden hebben geconstateerd. Het accountantskantoor ontkent betrokkenheid en weigert commentaar.

Tot vandaag in hechtenis

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de financiën van Salar A. Dinsdag deed een politieteam doorzoekingen op twee locaties in Zeeland, een kasteel en Hotel de Elderschans in Aardenburg. Bij de doorzoekingen zijn administratie, computers, telefoons en andere datadragers in beslag genomen. Een woordvoerder van de politie Zeeland bevestigt dat ‘verschillende overheidsinstanties al zeker maanden’ de bedrijfsvoering van de twee broers onderzoeken. Het tweetal is onder meer eigenaar van diverse horecagelegenheden in Zeeuws-Vlaanderen. Salar A. en zijn vier jaar jongere broer Sasan, zijn aangehouden voor verhoor, en blijven in ieder geval tot donderdag in hechtenis. Ze worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Dit meldt het Financieele Dagblad.

Media

De aanhouding en verdenking is pikant omdat de 38-jarige Iraans-Nederlandse zakenman Salar A een graag geziene gast in de media was. Hij schitterde in meerdere tv-realityshows, waaronder de EO-serie Waar doen ze het van? en schoof onder meer aan bij de talkshow van Eva Jinek. Zijn levensverhaal maakt indruk. A. vluchtte op jonge leeftijd samen met zijn broer van Iran naar Nederland, en bouwde op eigen kracht een zakenimperium in telecom, hotels en vastgoed. Bij een nationaal publiek werd A. bekend toen hij in 2017 met een zilver en goud gekleurde Lamborghini het complex van voetbalclub NAC Breda bezocht, om de club een geldpremie te beloven bij een eventuele promotie naar de eredivisie. Eind 2018 maakte A. zijn opwachting op het Damrak, door ceo te worden van Lavide.

Aftreden

Vorig jaar zomer stelden aandeelhouders van Lavide de positie van A. ter discussie, nadat was gebleken dat hij ongevraagd kasgeld van het beursfonds had aangewend voor beleggingen en sponsoring. Hoewel A. in eerste instantie aangaf niet op te willen stappen, legde hij zijn ceo-functie een week later neer. Hij zei destijds ‘tijdelijk met pensioen’ te gaan. Sinds vorige maand is A. ook geen aandeelhouder meer van Lavide, nadat een conflict over bijna een ton aan niet goedgekeurde betalingen met het fonds was beslecht. Bij Lavide wordt nu ‘erg verbaasd’ gereageerd op het strafrechtelijk onderzoek naar A.

Baker Tilly

Interim-ceo Bert Riemens zegt in het FD dat hij ‘absoluut niks’ weet over misdragingen door Salar A. Uit eerder onderzoek zou volgens hem juist zijn gebleken dat de herkomst van zijn bezit niet illegaal was. Vanwege eerdere negatieve berichtgeving in de media had de Belastingdienst op aanvraag van Lavide de boekhouding van A. gecontroleerd. De uitkomst van het onderzoek werd bevestigd door ‘een gerenommeerd accountantskantoor’. Tegenover het FD heeft Lavide bevestigd dat dit accountant- en advieskantoor Baker Tilly was. Maar een woordvoerder van Baker Tilly benadrukt dat men het onderzoek niet heeft verricht en doet verder geen mededelingen. Het lukt Lavide overigens al enkele jaren niet om een controlerend accountant te vinden.